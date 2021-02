"Es la salud, estúpidos"

Finalmente el Concejo se convirtió en cómplice del intendente y por cuestiones meramente políticas no puso reparos para que en Rafaela, cuando aún no se sabe que va a pasar con la temible segunda ola del Covid, se habilitara casi todo y más allá de los protocolos, Rafaela comienza a vivir como si el coronavirus sea parte de la historia y una dolorosa situación que nos tocó vivir en 2020.

" Los padres de los chicos solo piensan en que pagaron la fiesta, no les importa otra cosa, si yo no doy mi voto, me olvido de seguir en esto, la cosa es así, vos no lo comprendes por que vivís de otra cosa, pero yo le tengo que decir adiós a la política", con ese argumento, un concejal opositor justificó su voto a favor en la jornada de ayer.

"No teníamos opción, se nos venían todos encima, los peloteros están fundidos, pero los que más "hinchan las bolas" son los padres de los egresados, les importa más la plata que la vida, pero la política es así y hay que extremar los cuidados, yo voté a conciencia, creo que hay que aprender a convivir con el virus", fue el argumento de otro concejal/a.

Es evidente que ayer ganó la locura de la política y no la razón de lo que se vive. Tan solo con mirar lo que pasa en Europa para darse cuenta que los días por venir van a ser muy difíciles y complicados y que seguramente entrado el invierno las muertes de amigos y conocidos se van a suceder con frecuencia, quizá ahí algunos se den cuenta que muchas cosas son superfluas y se pueden posponer, que es preferible perder la seña de una fiesta que pagar el velorio de un ser querido.

Los políticos actúan como lo que son, unos auténticos irresponsables que no piensan en la gente y solo en su futuro.

Ante tanto desatino solo nos queda dejar sentada nuestra posición, expresarnos y decirles a estos irresponsables que nos gobiernan, que ojalá ellos tengan razón, por que vamos a estar preparados para denunciarlos ante los organismos necesarios, inclusives los internacionales, para hacerlos responsables de tanto desatino.

"ES LA SALUD ESTÚPIDOS", y no se dan cuenta.