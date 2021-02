Femicidio de Úrsula: investigarán el celular del asesino para determinar cómo ocurrió el crimen

Tras el funeral de Úrsula Bahillo, la Justicia intenta esclarecer cómo su asesino, el oficial de policía Mariano Martínez, la llevó al paraje rural Guido y Spano en la zona de Cuartel V de Rojas para atestarle al menos 15 puñaladas y provocarle la muerte el lunes 8 por la noche, uno de los femicidios más indignantes de los últimos tiempos.

Cómo llevó el asesino a su víctima al lugar del hecho, aún después de meses de hostigamiento y al menos tres denuncias penales en curso por amenazas, es uno de los puntos más oscuros del caso. ¿Acaso la amenazó previamente? ¿Cuáles fueron sus argumentos? ¿Qué le dijo?

Para esclarecerlo, según confirmaron a Infobae altas fuentes en la Procuración bonaerense, la UFI N°5 de la jurisdicción a cargo de Sergio Terrón peritará los celulares de Martínez y de Úrsula, secuestrados en la escena del crimen, donde se hicieron presentes la ayudante Fiscal de Rojas, Nora Fridblatt y su secretaria, Elisabet Berbenni, como también personal del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, de Policía Científica, Patrulla Rural, la DDI local y el fiscal del caso.

También se secuestró el Peugeot en el que viajaba Martínez así como el cuchillo de carnicero, de mango blanco, empleado en el hecho: el padre del policía trabajaba en un frigorífico. Los aparatos telefónicos serán analizados por la Oficina de Tecnología y Gestión para la Investigación de la Fiscalía General departamental.

La indagatoria a Martínez, que se recupera de sus heridas autoinflingidas tras el crimen, continúa sin fecha definida.



Mientras tanto, tras la intervención oficial del Ministerio de Seguridad de la Comisaría de la Mujer por supuesta inacción ante las denuncias y a la Comisaría local por la violenta represión a las protestas de jóvenes y vecinos de la zona que terminaron en destrozos de patrulleros y e inmuebles, un equipo de especialistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense tomó testimonio a una docena de víctimas del ataque policial, según información de Télam.

Entre ellas se encontraba Nerina, la joven herida por perdigones de goma a centímetros de su ojo izquierdo. “Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, aseguró en una entrevista reciente.

La base de datos sobre uso letal de la fuerza policial de la Comisión Provincial de la Memoria, según un comunicado del organismo, muestra que en el período 2016-2019 fueron asesinadas 43 mujeres. De ese total, 21 casos fueron femicidios.

Fuente: Infobae