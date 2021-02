Ahora Saín pone condiciones para ir a la Legislatura

La reunión entre el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y la comisión de Seguridad en la Legislatura está en dudas ya que el funcionario puso condiciones para su asistencia. Prensa, un taquígrafo, su equipo ministerial y que sea un encuentro entre diez personas. Eso fue lo que solicitó el ministro Sain.



La reunión está programada para el próximo viernes 12 de febrero. Mientras se esperan certezas acerca de la reunión, el ministro confirmó que el miércoles se realizará una sesión pública en el bloque de Diputados del PJ.

A las condiciones las había adelantado el jefe del bloque Justicialista de la cámara baja, Leandro Busatto. "Si no se cumple esto, no creo que el ministro vaya", sostuvo el miércoles en el programa Pasan Cosas de Aire de Santa Fe. "Yo no se cuál es la incompatibilidad de hacer una reunión púbica a puertas abiertas para que la sociedad penetre los muros de la Legislatura. Son cosas que nos parece importante que el ciudadano conozca", expresó el legislador.

El diputado que preside la comisión de Seguridad de Diputados, Juan Cruz Cándido, recordó por su parte que la reunión a la que se lo convocó al ministro es un encuentro "de trabajo con la comisión", tal como se hizo en otras oportunidades y otras gestiones provinciales. "Es una reunión a puertas cerradas porque se tocan temas sensibles vinculados a barras, testigos protegidos, causas en investigación y otras cuestiones que intentamos mantener en reserva por su gravedad", argumentó el legislador radical en Aire de Santa Fe. "La convocatoria fue bajo ese formato", determinó.

No obstante, Cándido no descartó que haya contacto con la prensa. "Seguramente va a ocurrir como viene ocurriendo siempre en esta clase de reuniones. Antes hay un encuentro con la prensa y cuando finaliza también. Mientras tanto el encuentro tendrá el formato bajo el que se venía haciendo. Entendemos que hay que abordar temas con responsabilidad y no hay que confundir esto con un show de stand up. Hay temas que no es responsable ventilarlos a la luz pública", ratificó en diálogo con los periodistas Adriel Driussi, José Graells y Luciana Trinchieri.

Con información de Aire Digital