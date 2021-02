El cantante de Rombai pidió Justicia por Úrsula, a quien conocía por ser admiradora de la banda: “Eras demasiado tierna y amorosa”

Fer Vázquez, líder de la banda Rombai manifestó su bronca y su pedido de Justicia ante el femicidio de Úrsula Bahillo y compartió fotos con ella, quien era su fan y con quien estuvo en varias oportunidades. La recordó como una persona “demasiado tierna y amorosa”. Además, compartió los posteos que la joven había realizado pidiendo ayuda.

“Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades”, comenzó su posteo el músico uruguayo, en el que incluyó varias fotos de ellos juntos y siguió: “Eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto”.

“Es culpa de la puta sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera. ¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas? Cómo sigue habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro?”, dijo indignado y siguió: “Este Pibe es un cagón, un hijo de puta, que merece que la ley haga Justicia”.

Hizo extensivo el caso: “Hay muchos más por ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos. Debería darnos vergüenza a todos como sociedad. Justicia por Úrsula”.

Además de compartir fotos con la joven de 18 años, el cantante compartió los posteos que ella había realizado días antes de ser asesinada, pidiendo ayuda. “Nunca creía estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, había escrito en Twitter y en una de sus historias había puesto: “Que ninguna mujer caiga en su juego. Hoy fui yo y espero ser la última, se va a caer”.

También compartió un texto que cuenta cómo desoyeron el pedido: “En la comisaría de la mujer le dijeron ‘los fines de semana no trabajamos’. Ayer estaba gritando en la comisaría y nadie escuchó. 18 denuncias hizo Úrsula”.

La joven de 18 años, de la ciudad de Rojas, fue asesinada por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y que tenía una restricción perimetral.

Otras figuras famosas también se mostraron preocupadas ante el caso y pidieron Justicia. Así fue el caso de Natalie Pérez. “Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”, dijo la actriz. Luego recomendó el libro ¿Por qué luchamos?, de Manuela d’Ávila. “Es sobre amor y libertad”, explicó y sugirió que lo lean no solo las mujeres sino también los hombres. “Solo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Solo cerrar los ojos y preguntar ¿por qué tiene que seguir pasando esto? Solo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas”.

Susana Giménez, dio un consejo a las mujeres que sufren violencia, como le pasó también a ella con Carlos Monzón: “Ante el primer golpe, déjenlo, porque se va a repetir indefectiblemente”.

Hace unos años, Susana se refirió a su relación con el boxeador: “Si había alcohol de por medio, sí le salía la furia. Carlos era amoroso sin tomar alcohol. El cambiaba si tomaba alcohol. Era alcohólico, nada más. Ni nada menos. Empezamos a llevarnos mal. El empezó a jugar mucho a las cartas, a tomar con los amigos… Y yo veía que estaba cambiando, que ya no era el mismo. Y dije: ‘No, hay que terminarlo acá’. El no lo tomó muy bien, pero lo tuvo que aceptar”.

Fuente: Infobae