Reculó Saín y no va a la Legislatura

La reunión de los miembros de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados santafesina con el ministro de Seguridad Marcelo Sain que estaba agenda para mañana "fue reprogramada" sin fecha cierta aun.

Así lo confirmó este jueves una alta fuente parlamentaria a La Capital que además consignó que los diputados del Frente Progresista no aceptaron las condiciones que impuso el funcionario para que la citación se haga en el recinto de la Cámara y abierta a la prensa.

"Quiere montar un show mediático y la idea no es esa, sino debatir a fondo las políticas de seguridad que no vemos se estén instrumentando en la provincia", consignaron por lo bajo desde la oposición legislativa. La negativa del Frente Progresista a hacer la reunión con Sain en el recinto y con la presencia de periodistas, se centra en que cuando Maximiliano Pullaro era ministro de Seguridad los encuentros del mismo tipo se hacían a puertas cerradas en la Presidencia de la Cámara de Diputados y entonces los representantes de ese sector quieren repetir la misma modalidad.

En tanto los legisladores oficialistas se aprestan a hacer pública en conferencia de prensa una defensa de la modalidad requerida por Sain para concurrir a la Legislatura con todos sus asesores de la cartera de Seguridad.

Y se muestran convencidos de que la oposición frentista "tendrá algo que ocultar o teme alguna revelación que pueda hacer el ministro sobre las falencias de gestiones pasadas". Así las cosas la citación del ministro con más alta exposición política del gabinete de Omar Perotti deberá aguardar turno en el Palacio de las Leyes hasta que las partes acerquen posiciones.

Fuente: la Capital