Masterchef Celebrity 2: cuando se emitirá el primer programa

La ansiedad está a flor de piel, Masterchef Celebrity está a punto de regresar para poner a prueba la habilidad de los famosos en la cocina y recientemente se confirmó la fecha en la que los hornos vuelven a funcionar.

Para sorpresa de millones de personas, durante uno de los cortes de Minuto para ganar, Telefe lanzó una promo en la que confirmaba uno de los regresos más esperados del 2021.

Ya sabíamos a quienes íbamos ver enfrentando a los jurados más estrictos de la televisión argentina, pero faltaba saber cuándo lo veríamos y esa fecha será el 22 de febrero.



Flavia Palmiero, Juanse, Dani “La Chepi”, Andrea Rincón, Alexander Caniggia, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, CAE, Gastón Dalmau, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O’Donnell, Mariano “el Loco” Dalla Libera, Sol Pérez, Claudia Fontán y Hernán Montenegro son los participantes de Masterchef que trataran de obtener el título que Claudia Villafañe consiguió el año pasado.

La actual campeona de Masterchef habló luego de obtener esta distinción: “Cuando escuché a Germán decir “La ganadora es la Tata” pasaron por mi cabeza miles de imágenes del certamen. Tenía a mis hijas encima y a partir de ahí no recuerdo nada más”.

“Mi vida sigue igual, con un trofeo en mi cocina. Estoy ansiosa por usar mi beca y, como dije en otras oportunidades, con el dinero voy a ayudar a fundaciones con las que colaboro desde siempre”, continuó la campeona de Masterchef.Cuando le consultaron por qué cree que ganó ella dijo: “Porque me esforcé desde el primer día. Mejorando gala a gala y escuchando siempre los consejos de los chefs. Además, en la final me animé a deshuesar un conejo y creo que eso hizo la diferencia”.

Y por ultimo las dedicatorias: “En primer lugar, a mis nietos. A mis hijas, a mi mamá y al resto de mi familia que me acompañó durante todo el certamen. También a mis amigos y a toda la gente me apoyó desde su casa de principio a fin”.