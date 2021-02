Gerardo Morales: “El fallo de la Corte Suprema sobre Milagro Sala reafirma que hubo hechos concretos de violencia y corrupción”

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, celebró el fallo de la Corte Suprema que confirmó una condena por amenazas a la dirigente social Milagro Sala. En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, el mandatario aseguró: “Es una señal muy importante que reafirma que hay causas concretas sobre hechos concretos de violencia y corrupción”.

“Acá se dice que armamos todo y que hay manipulación de la Justicia. En otra causa, la de “Pibes Villeros”, intervinieron 27 jueces. El 80% designados durante 32 años de gobiernos justicialistas. El fallo de la Corte es importante en ese punto. Avala lo que ha actuado la justicia jujeña en un tema muy fuerte, que fueron 15 años de mucha violencia y mucha corrupción por parte de Milagro Sala”, analizó.

La Corte confirmó el jueves pasado una de las condenas contra la militante kirchnerista luego de rechazar un recurso de queja presentado por su defensa. Por unanimidad, el tribunal ratificó la sentencia a dos años de prisión por amenazar a policías de una comisaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta sentencia había sido confirmada por la Corte Suprema de Jujuy.

“Contrariamente a lo afirmado por la defensa, la sentencia apelada examinó las cuestiones sometidas a su conocimiento”, sostuvieron los jueces Carlos Rosenkrantz (presidente), Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. “Resulta un claro déficit de fundamentación del recurso que el agravio se haya presentado a partir de premisas abstractas y genéricas”, agregaron.

Es la primera condena que queda firme contra Sala, quien estuvo detenida en una cárcel en Jujuy y luego bajo prisión domiciliaria. El expediente estaba cerca de prescribir. La fecha límite era el próximo lunes.

Una vez conocida la decisión del máximo tribunal, Morales publicó un mensaje en redes sociales que generó polémica. El posteo estaba dedicado al periodista Horacio Verbitsky y decía: “Feliz cumple, y hablando de bombas, que la pases bomba”.

Este viernes, Morales explicó su enojo con el comunicador: “Él fue quien montó el aparato difamador y de defensa de la violencia y de la corrupción en Jujuy”. Además, detalló el alcance de la ironía que había escrito en Twitter: “Él sabe mucho de bombas porque ha sido uno de los responsables de la bomba en la Policía Federal”.

La frase alude a un atentado realizado el 2 de julio de 1976 en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal que provocó la muerte de 24 personas. La preparación y colocación del artefacto explosivo se le adjudicó a la organización Montoneros y a dos de sus líderes, Verbitsky y Mario Firmenich. El periodista fue sobreseído durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner por la Cámara de Casación Penal. En su blog periodístico, Verbitsky mantiene una mirada muy crítica sobre Morales, a quien suele calificar como el “Trump de la Luna”.

“Él ha sido un doble agente. Le escribía los discursos a la Dictadura. Es un personaje muy nefasto. Por eso fue el tuit, dedicado a una persona muy oscura, que sigue siendo servicio y no le ha hecho bien al proceso de recuperación de paz en Jujuy”, dijo el gobernador en la entrevista radial concedida este viernes.

Las elecciones

El mandatario jujeño dijo que está a favor de la suspensión de las elecciones primarias promovida por varios gobernadores. No obstante, aclaró que va a acompañar la decisión orgánica que adopte Juntos por el Cambio. De mínima, planteó, es necesario retrasar el cronograma para evitar que se vote durante el invierno, en pleno pico de la segunda ola de pandemia de coronavirus.

“Yo no he definido el cronograma en Jujuy porque no se pueden hacer elecciones con un pico fuerte. Estamos con el tema de cuidar la vida y de luchas contra la muerte. En Juntos por el Cambio hay una mayoría que plantea que no se deben derogar las PASO y nosotros con Valdés (el gobernador de Corrientes) estamos en contra, pero vamos a acatar”, puntualizó.

Pese a reivindicar su pertenencia a la coalición opositora, marcó cierta distancia con algunas posiciones ideológicas adoptadas recientemente: “Tenemos la convicción desde el radicalismo de fortalecer Juntos por el Cambio, pero tiene que ser algo serio, no podemos ser tirabombas nada más... Necesitamos un proyecto serio, que la gente vea que si llegamos al gobierno no vamos a volver a hacer las macanas que hicimos”.

Volvió a marcarle la cancha a Mauricio Macri, a quien no reconoce como líder del espacio: “El radicalismo no va a ser furgón de cola de nada, el radicalismo va a tener su candidato a presidente y no vamos a dejar que el PRO nos transforme en el patio trasero del partido; nuestro presidente es Alfredo Cornejo”.

Con información de www.infobae.com