Gerardo Morales: "El radicalismo va a tener candidato a presidente" en 2023

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró este viernes que el radicalismo tendrá "candidato a presidente" en 2023 y que "va a disputar en todo el territorio los espacios en Juntos por el Cambio".

"No vamos a dejar que el PRO nos camine el patio trasero del partido", afirmó, al hacer referencia a la interna de la principal coalición opositora y al negar que Mauricio Macri sea el "líder" de su partido.

De cara a las próximas elecciones, el mandatario provincial llamó igualmente a fortalecer Juntos por el Cambio. "Nos sentamos con la convicción de fortalecer Juntos por el Cambio, pero una fuerza política que sea seria, que no sea tirabombas, donde realmente planteemos un proyecto que la gente vea que si llegamos al gobierno no vamos a hacer las macanas que hicimos", explicó en una entrevista a radio La Red.

Por otra parte, sobre posibilidad de suspender las PASO por la pandemia, Morales precisó que "conceptualmente" está "en contra de las primarias" y puso en duda los comicios, al señalar: "A mí no me parece que hagamos elecciones, no se pueden hacer comicios cuando estamos con un problema serio de luchar contra la muerte".

De todos modos, aclaró que "en Juntos por el Cambio se va a acatar lo que se resuelva, pero hay que tener mucho cuidado con eso, en ese tema de la agenda, yo creo que el Gobierno tiene razón".

Con información de www.ambito.com