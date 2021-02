Emotiva carta de un ex novio de Úrsula: “Tengo que pedir perdón por no hacer más"

El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven asesinada de al menos 15 puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas, generó la indignación de la sociedad esta semana, tanto por la brutalidad del crimen como por el hecho de que la víctima ya había denunciado en numerosas oportunidades por violencia de género a su ex novio, el oficial Matías Martínez, principal acusado por el hecho.

Cientos de personas se solidarizaron con la familia y pidieron justicia en su nombre, incluido el presidente Aleberto Fernández; pero este viernes se sumó también a ese reclamo otra ex pareja de la chica, identificado como Oliver Barret, quien escribió una emotiva carta para despedirla.

Luego de unos días de duelo, el muchacho decidió publicar en las redes sociales el texto que escribió en memoria de Úrsula, en el que contó cómo fue la relación entre ambos y reveló que ella le había confesado que la estaba “pasando mal” con su nuevo novio, pero que no quería que su familia se “enterara” de esa situación.

“Nunca sentí la necesidad de contar algo de mi vida, algo íntimo, y publicarlo en redes. Siempre creí que era algo que uno se tiene que guardar para sí mismo y no hacer pública toda su vida por un par de likes y comentarios. Pero hoy siento como una especie de obligación contar cómo vivía y cómo vivo esta situación. Obligación de sumar memorias para las personas que no la conocían tanto, para que nunca se olviden de ella”, comenzó explicando Barret.

El joven precisó que para él fue “imposible” redactar el escrito cuando recién se enteró del crimen y que por eso dejó pasar un tiempo, aunque reconoció que también le resultó “muy difícil hacerlo ahora, entre recuerdos y lágrimas”.

“Mientras escribo esto revivo las mañanas de malhumor, las tardes de mates en cualquier lugar, las noches de cenas (aunque solo comieras papas con cheddar), los momentos con mi familia y la tuya, los domingo de cancha, las risas, los caprichos. Momentos de mucha felicidad y también de tristeza. Lo que todo eso tiene en común es tu carita (redondita como tapa de alfajor, siempre nos reíamos de eso), con una sonrisa de oreja a oreja, dando lo mejor de vos para los demás”, recordó.

En este punto del texto, el ex novio de Úrsula describió cómo era ella cuando estuvieron juntos y comentó que la chica tenía un “carácter muchas veces indescifrable, pero que era como una moneda, pura dulzura de un lado y brava del otro”.

“Nuestra relación llegó a su fin por varias situaciones que no vienen al caso, quiero quedarme con los buenos momentos y recuerdos que pasamos juntos. No fue larga, pero sí muy intensa, y los detalles me los voy a guardar para toda la vida”, resumió.



Por otra parte, Barret le pidió “perdón por no haber hecho más” cuando la joven, que por ese entonces ya había tenido un vínculo con su futuro asesino, le confesó que “la estaba pasando mal” en esa relación: “No querías que se enterara tu familia porque lo iban a matar. Hasta dónde llegó tu amor ciego por esa persona que terminó con tu vida, pero así eras, una chica sin miedo a odiar y a querer con todo su corazón, no había grises en tu forma de ser”, destacó.



Según se sabe hasta el momento, después de meses de hostigamiento, al menos tres denuncias penales en curso por amenazas y repetidas visitas a la Comisaría de la Mujer de la víctima y su madre, el lunes pasado Martínez llevó a Úrsula al paraje rural Guido y Spano, en la zona de Cuartel V de Rojas, y la asesinó de al menos 15 puñaladas.

“Al principio, como todos, no lo podía creer, sentí un vacío en la boca del estomago y se me hizo un nudo en la garganta, una parte de mi pensaba que era una mentira, que te habían confundido ¿Cómo ibas a ser vos?, si últimamente te veía cruzar en tu moto para todos lados ¿Cómo ibas a ser vos?, si recorrés las mismas calles y visitás los mismos lugares que yo en esta pequeña ciudad, donde nos conocemos todos ¿Cómo ibas a ser vos?, si siempre estabas rodeada de gente que te quería mucho. Me alcanzó con verte en ese cajón para darme cuenta de que ya no ibas a estar más entre nosotros y así convencer a mi lado que aún creía que estabas bien, que ya no iba a poder verte cruzar en moto por la avenida para bajarte en el bar de tu papá, ese bar en el que tantas veces comimos”, lamentó Barret.

Sobre el final de la emotiva carta, la ex pareja de Bahillo les agradeció “a todas las personas” que le “dieron fuerzas” para atravesar este momento y, en especial, a su actual novia, Delfina, a quien calificó como alguien “muy especial” que evitó que él se “quebrara en varias ocasiones”.

“La nombro porque no sé cuántas personas se bancarían que su actual pareja le llore a su ex. Es una mujer con todas las letras y no es un detalle para nada menor que me acompañe en estos momentos. Como siempre se dice, la vida sigue, pero depende de nosotros no olvidar lo que pasó este 8 de febrero de 2021, no olvidar que esto se pudo haber evitado, no olvidar a Úrsula, que se fue físicamente pero nunca se va a ir de la memoria y de nuestros corazones jamas. #JusticiaporUrsula”, cerró.

Fuente: Infobae