Alicia Castro volvió a criticar a Alberto Fernández

El jefe de Estado se reunió con Margarita Barrientos y la ex diplomática dejó en claro su disconformidad por la convocatoria.

Alberto Fernández mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con Margarita Barrientos, la encargada del comedor comunitario Los Piletones y Alicia Castro, exembajadora argentina ante Rusia, cruzó fuertemente al presidente, vía redes sociales, por haberse reunido con la dirigente social. A través de su cuenta de Twitter, la ex diplomática le dedicó un meme al mandatario.

La ex secretaria general de la Asociación Asociación Argentina de Aeronavegantes republicó una foto en la que puede verse al jefe de Estado y a la referente social y atrás aparece colocada una imágen del rostro de Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru. Sucede que la reunión se llevó a cabo el mismo día que la Corte Suprema de Justicia dejó firme un fallo contra la dirigente jujeña y confirmó así una condena por amenazas.

El meme se viralizó rápidamente en las redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar. Un usuario escribió: «Con todo respeto, señor presidente, compañero presidente, me parece que le están mojando la oreja» a lo que una mujer respondió: «Nunca fue compañero, lo dijo siempre y hoy lo demuestra». En la misma sintonía, un hombre expresó: «Alberto Fernández, quiero que vayas a la casa de Milagros Sala a pedir perdón en nombre del Estado».

Alicia Castro criticó a Alberto Fernández por el manejo de la pandemia

La ex embajadora ya arremetió contra el presidente en otras oportunidades en lo que transcurrió de este año. El 28 de enero pasado, tal como precisó este diario, Alicia Castro sostuvo vía Twitter: «La pandemia muestra con crudeza el total fracaso del actual sistema económico y la violencia de la desigualdad ¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Ricos más ricos y pobres más pobres. En toda América Latina, y en Argentina también».

El mandatario no es el único dirigente oficialista al que la ex diplomática enfrentó. El 16 del mes pasado, también mediante sus redes sociales, Alicia Castro sostuvo: «El canciller Felipe Solá me bloqueó. Amazing. Qué extraordinaria diplomacia tiene el gobierno de Alberto Fernández» y remarcó: «Se habrá cansado de que le pida que retire a Argentina del Grupo de Lima; que deje sin efecto el acuerdo de (Mauricio) Macri con Gran Bretaña que entrega nuestros recursos naturales en Malvinas».

Con información de www.elintransigente.com