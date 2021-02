Formosa: concejala denunció que dos policías la «persiguieron y sacaron fotos» y responsabilizó al gobernador Gildo Insfrán

La concejala formoseña Gabriela Neme, denunció este domingo que dos efectivos de la policía provincial la «persiguieron y sacaron fotos» sin presentar identificación ni órdenes oficiales y alertó sobre «persecución política» del Gobierno local. «Hasta cuándo se va a seguir permitiendo el accionar persecutorio de la policía de Formosa la policía de Gildo Insfrán«, cuestionó la edil mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.

«Así fueron los hechos. Tres policías que sacan fotos y están armados me denuncian a mi por agresión e intimidación. Será que el celular mío es intimidante ? Hasta cuándo se va a seguir permitiendo el accionar persecutorio de la policía de Formosa la policía de Insfrán?» escribió en la red social junto al video donde se ven a dos efectivos de la fuerza local arriba de un móvil.

«No se quiere identificar, nos persiguen sacándonos fotos. La persecución política de Formosa, nuevamente la violencia institucional», sostiene la representante de Juntos por el Cambio y agregó que la denuncia será el video y lo «enviarán a Buenos Aires». A pesar de lo que expresó la concejala, en un pasaje del material fílmico las personas que estaban junto a Neme hacen alusión a dos posibles apellidos: Acevedo y Noguera. Sin embargo, no fueron confirmados.

Uno de los representantes nacionales que se hizo eco de la denuncia fue el diputado opositor Waldo Wolff, quien compartió la publicación y dejó un mensaje: «Fuerza Gabriela Neme. Te apoyamos muchos. La policía de #Formosa haciéndole inteligencia a la oposición y después denunciándola por exhibirlo». La concejala formoseña fue una de las impulsoras de las primeras denuncias contra el Gobernador Insfrán por supuesta violación de los derechos humanos en los centros sanitarios creados para el tratamiento del coronavirus.

Denunciada por agresión

Según informaron medios locales este sábado, Gabriela Neme y el abogado Daniel Suizer fueron acusados de agredir a un cooperativista que trabaja en el Centro de Atención Sanitaria que funciona en el Colegio Gdor. J. J. Silva, y un efectivo policial que se encontraba verificando el cumplimiento de la cuarentena obligatoria de una mujer.

«La señora Neme me empezó a gritar que estaba prohibido sacarle fotos a ella; me empezaron a gritar unas personas y me rodearon. El abogado Suizer se puso de un lado, la señora enfrente, dos atrás y uno al costado y me empezaron a decir ‘vos sos policía, te vamos a meter preso, yo soy abogado’ y cosas así», narró el hombre sobre el episodio que ocurrió cuando salía de trabajar.

En la mañana de ayer, Gabriela Neme respondió a las acusaciones: "Así usan los medios oficiales para dispersar mentiras al pueblo. Inventar una causa cuando esta todo documentado es otro nivel de persecución. No le tengo miedo y no le tenemos miedo #NoNosCallamosMas #FormosaLibre".

Con información de www.elintransigente.com