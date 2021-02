Andereggen dice que está todo listo para comenzar las clases en Rafaela

La secretaria de Educación local, Mariana Andereggen, analizó el actual contexto y ponderó la importancia de la presencialidad y del rol del docente: "Al igual que el 90 por ciento o más de la población, opino que es necesaria e irreemplazable la presencialidad en la educación, sobre todo en los primeros ciclos, pero esta vez nos ponemos del otro lado de la balanza con el tema de la salud y lo sanitario. El año pasado no conocíamos cómo se contagiaba bien el virus, cuáles eran las patologías de riesgo, cuáles eran las franjas etarias que los sufrían de manera más cruenta y la solución que podía preverse, era el cierre y dejar la presencialidad de lado".

"Estamos de acuerdo en eso que pasó de un día para el otro, sin la preparación, con una un corte de programas que tenían que ver con el equipamiento educativo de los estudiantes de la Argentina, con un corte abrupto había habido en los últimos años de gestión y entonces se hizo cuesta arriba y generó muchas diferencias, desigualdades en el acceso, que los maestros y las escuelas trataron de solventar a cualquier precio; desde encontrar las estrategias más creativas para llegar a la mayor parte de las familias, sumando material impreso, con visitas domiciliarias con todos los cuidados, acercándole material a los papás aprovechando la entrega de alimentos, para también trabajar el tema educativo con los papás, llamadas telefónicas casi personales y en los mejores casos un sistema de videoconferencias acompañado de trabajo que llegaba en forma virtual; del lado de las familias también hubo muchas desigualdades, con las posibilidades reales de acceso a todo eso que llegaba de las escuelas y las posibilidades de acompañamiento a los chicos. Hubo papás que siguieron trabajando durante toda la pandemia y no tenían todas esas horas disponibles por día para acompañar un proceso educativo. Allí se entendió que se necesita un profesional de la educación, un profesional que estudia y se prepara para enseñar a leer, para enseñar las reglas de la aritmética o las vicisitudes geográficas y políticas del mundo; no cualquiera puede enseñar, puede saber del tema, pero enseñarlo requiere un profesional y no le podíamos exigir a los padres que sean esos profesionales", consideró.

La secretaria de Educación, subrayó que todo lo vivido en 2020, potenció la necesidad de que en este 2021 se reclame el regreso a la presencialidad, "en donde vuelvan a ser los docentes los profesionales preparados en educación los que tomen ahora este desafío de tratar de salvar esas desigualdades y continuar con este ciclo lectivo extendido que abarca dos años, y en donde cada docente que está a cargo de un curso va a tener que seleccionar los contenidos prioritarios y hacer entender que todos sus estudiantes lleguen a tener por lo menos un piso mínimo que se establece vía Ministerio".

La funcionaria expresó que "en este momento las condiciones están dadas para esa vuelta, el personal docente que estuvo todo el año trabajando pudo tomarse su licencia anual, sanitariamente estamos en un punto bajo de contagios y de casos, el clima ayuda y es el momento ideal para volver; se privilegia en estos casos quienes están cerrando un ciclo, es decir, los chicos de séptimo grado y los de quinto año, con lo cual las escuelas durante lo que queda de febrero y de marzo van a estar atendiendo a estos grupos que cambian de nivel y que ya van a dejar de estar en esa escuela".

Con información de La Opinión