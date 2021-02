En Rafaela la nafta es la más cara de Santa Fe

En la madrugada del lunes, YPF dió a conocer un sorpresivo aumento de los precios de los combustibles, que rondó el 1.2%. Se espera que, en las próximas horas, las demás petroleras también realicen incrementos.

En la ciudad de Rafaela, la nafta premium de YPF, Infinia, rondaba los $94,80, con un incremento de $1 respecto a valores anteriores; mientras que el valor de la Súper ascendió $82.60. Asimismo, el gasoil Infinia está a $89,40 y el común, a $75.90. Con estos valores, los precios de nuestra ciudad se imponen como los más elevados en toda la provincia de Santa Fe.

Según afirmó el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Guillermo Lego, el aumento no fue uniforme en el territorio nacional. "La nafta aún no aumentó en todos lados, por ejemplo todavía no en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, en el interior. El incremento es del 1,2 por ciento aproximadamente", subrayó.

Fuente: ADN