«¿Pasa por arriba las leyes?»: las críticas al pedido de indulto por parte de Milagro Sala

Tras el pedido de indulto por parte de la dirigente social, Milagro Sala; desde varios sectores ligados a la política tomaron posición al respecto. Sobre las posturas a favor, más exactamente de dirigentes ligados al kirchnerismo, se encuentra la de Graciana Peñafort. La abogada, quien actúa en la defensa de la jujeña, ratificó su apoyo a la líder de la Tupac Amaru tras mantener un cruce con el periodista Luis Novaresio a través de Twitter.

«Con el mayor de los respetos por la respetable Graciana Peñafort (@gracepenafort). La directora jurídica del senado, el lugar en donde se hacen las leyes, ¿propone indultar a Milagro Sala y pasar por arriba las leyes?, ¿en serio?», manifestó el periodista de América y radio La Red. Por este motivo, la letrada contestó: «Luis, relee la Constitución. El indulto es una atribución constitucional y legal».

«Graciana: ¿en serio? ¿Propones esa rémora que supiste muy bien criticar en Menem? ¿En serio?», abundó Novaresio. «1. Luis, cuando (Carlos) Menem indulto a los militares yo tenía sino me equivoco 14 años. Y si bien siempre fui precoz, no llegue a tanto, lamento no cumplir tus expectativas, jajajajaja. Luego esos indultos fueron dejados sin efecto por el Congreso y el propio poder judicial», volvió a responder Peñafot.

A ello, el conductor de ‘Novaresio 910’ dijo: «Yo te cuento que no nací en 1789 pero puedo saludar los principios d la revolución francesa. O sea: estuvieron bien los indultos de Menem?». Por último, la abogada señaló: «Ya lo dijo la Corte, No. Los indultos a los acusados de delitos de lesa humanidad no eran correctos por la naturaleza de los delitos indultados: delitos de lesa humanidad».

Aníbal Fernández apoyó el indulto a Milagro Sala y apuntó contra un referente de la Coalición Cívica

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, demostró su postura a favor de un indulto a la dirigente jujeña Milagro Sala y arremetió contra el referente de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, por criticar el pedido. En medio del contexto de la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem, políticos del kirchnerismo pidieron el indulto para Sala.

Al respecto, Fernández apuntó contra el diputado por su postura sobre la solicitud de miembros del oficialismo. «Juan López, mis compañeros están demandando el indulto, porque saben que en la provincia de Jujuy no existe el debido proceso, por cuanto se instaló una mayoría re automática, en el Superior Tribunal y en los tribunales inferiores», remarcó el exjefe de Gabinete.

Con información de www.elintransigente.com