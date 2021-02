“También estaría furiosa”: Graciela Alfano salió al cruce por las críticas que recibió por su relación con Menen

Luego del fallecimiento del ex presidente de la Nación, Carlos Saul Menem, se hablaron muchas cosas de su vida, y una de ellas fueron sus romances. Uno que fue muy mediático, fue el que tuvo con ni más ni menos que Graciela Alfano.

Este romance fue en la década de los 90´ y se comentó muchísimo, ademas de otra relación que tuvo con el también fallecido, Diego Maradona. Ahora, Alfano fue duramente cuestionada en las redes por hablar de ellos en el momento de sus muertes

Hace unos días, En una entrevista, Alfano había dado detalles de su historia de amor con Carlos Menem: “Él me decía: ´Tengo la banda presidencial, así que soy alto, rubio y de ojos azules´. Y yo le respondía: ´Vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace veinte años. El poder lo tengo yo´

Ademas, la ex pareja de Matias Alé, agregó: “Yo estaba casada con Quique, que era funcionario en la Secretaría de Turismo. Pero él se enamoró mucho de mí. A tal punto, que cuando se separó de Zulema Yoma me pidió que fuera a vivir a la Quinta de Olivos con él”.

Después de estas declaraciones, Graciela Alfano fue criticada y en una entrevista con Luis Novarecio, se defendió: “Si fuera el político que está diciendo, todo el mundo lo aplaude. Ahora es una mujer”.

Ademas agregó: “el agravante que tiene esta mujer es que no solamente tenía más poder que sus hombres en su momento, porque Menem era presidente hace dos minutos y yo era sex symbol de este país, y lo segundo era que yo no necesitaba ningún poder económico”, dijo.

Ahora, la ex vedette utilizó sus redes sociales, para seguir con su defensa y en su cuenta de Twitter escribió: “Chiquis, las comprendo y perdono sus comentarios medioévicos. Yo, si fuera uds, también estaría furiosa...” junto a varios emojis de risa y una foto suya en la playa.

Obviamente que la publicación de Graciela Alfano recibió muchos comentarios que la apoyaban o criticaban, como por ejemplo, una usuario que escribió: “Se llama ética o tacto o momento para decir las cosas pero es d lo único que podes hablar