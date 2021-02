The Weeknd: el extraño caso del artista que aumenta su éxito mientras los memes se burlan de él

Ni los discos de oro, ni las novias famosas, ni las colaboraciones más rimbombantes: a The Weeknd lo trascenderán los memes que han hecho con él. Su show en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida, el pasado domingo 7 de febrero, fue espectacular en el mejor sentido de la palabra: hubo coreografías multitudinarias, luces locas, una puesta en escena impresionante. Pero las redes sociales estallaron con burlas al cantante que había decidido darlo todo en el medio tiempo del Super Bowl. Como en una regla de tres simple, junto a las hilarantes burlas crecieron las reproducciones de sus temas en plataformas digitales y en el medio de tanta confusión -seguramente- la que más ganó fue la cuenta bancaria del músico canadiense.

Los streams de The Weeknd subieron por las nubes después de ese domingo. El artista canadiense, cuyo nombre real es Abel Makkonen Tesfaye, interpretó un mix de algunas de sus canciones más conocidas y logró que esa misma noche las reproducciones de sus temas en Spotify aumentaran casi un 220%, según datos oficiales que dejó trascender el departamento de prensa de la plataforma. Incluso remarcaron que en Tampa (ciudad en la que se llevó a cabo el evento), “Blinding Lights” y “Save Your Tears” fueron las dos canciones más escuchadas en las horas siguientes a su actuación.



The Weeknd, en el medio tiempo del Super Bowl 2021 (Video: YouTube)

La escucha masiva de los hits causó un efecto dominó con sus viejos cortes. Otros temas de The Weeknd también tuvieron demanda: “House Of Balloons / Glass Table Girls” registró un aumento de más del 1.140% en escuchas, mientras que “Can’t Feel My Face” subió más del 340%, “I Feel It Coming”, más del 300%, “The Hills” creció un 235% en escuchas y “Starboy”, más del 230%. El Super Bowl es un gran disparador para todos ya que temas como “All I Do Is Win”, de DJ Khaled feat. T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg & Rick Ross, “Thunderstruck”, de AC/DC, y “Start Me Up”, de The Rolling Stones, también multiplicaron sus reproducciones en la plataforma inmediatamente después de terminado el juego.



El canadiense quiso lucirse como en años anteriores lo habían hecho desde Michael Jackson a Lady Gaga, pasando por Paul McCartney y los Stones, pero él no corrió la misma suerte que estas mega estrellas.

En plena pandemia, a The Weeknd no le quedó otra que usar el distanciamiento social a su favor y desplegó un show de gran envergadura que logró causar cierta emoción entre los presentes. El cantante apareció a bordo de un auto deportivo, rodeado de neón al mejor estilo Las Vegas, hizo cambios de vestuario, bailó con un ejército de bailarines vendados que lo secundaban, pero en Internet pocos hablaban de eso. Los tuits y las historias de Instagram se llenaron de memes con su imagen o su video ingresando como perdido en un laberinto dorado con la cara desencajada. Después de tanto esfuerzo, eso fue lo que finalmente quedó de toda su súper producción.

Algunos de los memes que se hicieron después de la presentación de The Weeknd

Mientras en Argentina aún recuerdan el paso de The Weeknd por Buenos Aires de la mano de su entonces novia Selena Gomez, sus tardes en Palermo Hollywood y su actitud arisca frente a los paparazzi locales, en España tomó mucha relevancia desde su acercamiento estratégico a Rosalía. La cantante catalana se sumó al remix de “Blinding Lights”, con fraseos en castellano y una alta dosis de sensualidad para el videoclip de estética ochentosa. Tesfaye quiso sumar unos porotos a su presencia en el mercado hispano y Rosalía, hacer lo suyo con el norteamericano. Pero aunque el tema suena bien, tiene gancho y muchas reproducciones en las plataformas digitales, muchos internautas les dieron con un caño.

Uno de los puntos más criticados fue la frase “duermo con la luz abierta” que canta Rosalía dentro de la canción. La oración en castellano no es correcta, ya que debería decir “duermo con la luz encendida”, pero es un error muy común al traducirlo del catalán (“dormo amb la llum oberta”). The Weeknd terminó enredado en un tironeo cultural y lingüístico, por no decir hundido en la grieta independentista que divide a Cataluña del resto de España.

Encima, los medios de la Península Ibérica estuvieron especulando con que la artista de Barcelona iba a aparecer cantando con su nuevo amigo en el famoso medio tiempo del Super Bowl, algo que desde ya no sucedió.

Los memes de Rosalía, por su colaboración con The Weeknd

Otra de las amistades por conveniencia que cosechó The Weeknd fue la de Maluma. Juntos hicieron un remix de “Hawái”, el hitazo que el colombiano había logrado viralizar no mucho tiempo atrás. La sorpresa tuvo que ver con la incursión al reggaetón del norteamericano dado que su fuerte es el pop. A diferencia de la reunión con Rosalía, este dúo sí fue muy celebrado y los fans de Maluma esperaban también que su ídolo apareciera en el Super Bowl. Pero el canadiense estuvo solo. Como si fuera poco, hasta el colombiano se atrevió a bromear desde su cuenta de Twitter.

El publicista Ivy Lee popularizó la frase “Lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal”. The Weeknd -mientras sigue amasando una fortuna gracias a su música- bien podría modificarla: “Lo importante es que hablen de ti, aunque te hayas convertido en un meme”.

