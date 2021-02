La particular manera que encontró Moria Casán para sacarse selfies con el público en plena pandemia

La One no quiso resignar el contacto con la gente que la espera a la salida del teatro dónde hace Brujas, en calle Corrientes

Sin dudas, Moria Casán siempre está a la vanguardia en cada acción que realiza en el espectáculo. Puede gustar o no, pero nunca es indiferente. En esta ocasión, fiel a su estilo, la diva sorprendió a sus fans a la salida del Teatro Multitabaris con un saludo bastante particular. Es que, consciente de la pandemia que afecta al mundo desde principios de 2020, la One quiere extremar las medidas de prevención pero, a la vez, no está dispuesta a resignar el cariño del público que la sigue. Por esta razón decidió saludar y sacarse selfies con sus seguidores a través de un vidrio.

“Me siento a través del vidrio en CORRIENTES y AMSTERDAM, puedo hacer un after en el foyer del teatro y luego pasar la gorra #NuevaEra nueva estética performática, me dragqueeneo, se lo voy a sugerir a ROTTEMBERG”, escribió en su cuenta de Twitter. Uno de los famosos que aplaudió su idea fue Jey Mammón, quien le expresó: “AMO Moria, siempre precursora jajajajaajaja”.

La ex jurado del Cantando 2020 volvió este año al teatro para protagonizar Brujas, un clásico que debutó el 3 de enero de 1991 y regresó 30 años después con tres de las “brujas” originales, como son Thelma Biral, Nora Carpena y Moria Casán, a las que se sumaron Sandra Mihanovich y María Leal.

Moria Casán y Nora Cárpena son dos de las Brujas

En línea con el cuidado que tiene Moria frente a la pandemia de coronavirus, hace pocos días se conoció la noticia de que se aplicaría la primera dosis de la vacuna rusa, algo que finalmente no se llevó a cabo. “Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló.

Sin embargo, según pudo saber Teleshow de una fuente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, “la vacunación de famosos está postergada hasta que vengan más dosis”. Además aclaró que “no se vacunó a nadie ni se va a vacunar por ahora”.

Ante las repercusiones negativas que se generaron en las redes sociales en torno a su persona y su carácter prioritario en el orden de vacunación, Moria utilizó sus perfiles en Instagram y Twitter para realizar un fuerte y contundente descargo al que tituló “Carta para: ¿algunes?” (sic). Fiel a su estilo combativo, la ex vedette escribió: “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID-19″.

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, explicó la popular actriz y conductora. Además, aseguró con tono irónico: “Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”.

Fuerte descargo de Moria Casán por la vacunación

A continuación, la mamá de la actriz Sofía Gala Castiglione argumentó por qué debería recibir la vacuna: “YO SOY ESENCIAL. Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida”. Además, la diva manifestó: “En mi nombre, denuncio discriminación hacia mi persona, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola, protegida como lo hice desde niña y porque se me trata con prejuicios”.

Pero allí no terminó la furia de la actriz. “¿Se me estigmatiza por ser famosa? Cuánta ignorancia. Jamás me victimicé, pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama que para ustedes no representa nada”, señaló. Y por último, reflexionó con su característica ironía: “Si consideran que un famoso no representa nada, ¿para qué hablan y usan mi imagen?”.

Fuente: Infobae