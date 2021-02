Fuerte crítica contra Eugenio Zaffaroni por querer «indultar a corruptos»: «Los argentinos nos oponemos»

Una reconocida dirigente de Juntos por el Cambio también advirtió que «si no lo entiende, que espere el resultado electoral».

Luego de expresar que el Congreso de la Nación debe sancionar una «ley de amnistía» para los ex funcionarios kirchneristas detenidos, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, recibió duras críticas por parte de una dirigente de Juntos por el Cambio. A través de Twitter, Laura Alonso manifestó que el exmagistrado no va a realizar «indultos a corruptos» porque «los argentinos nos oponemos».

«Avisen a don Zaffar*n* (en referencia a Eugenio Zaffaroni) que no va a haber indulto a corruptos porque la mayoría de los argentinos nos oponemos», dio a conocer la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) en la red social del ‘pajarito celeste’. «Y si no lo entiende, que espere el resultado electoral», advirtió tanto al exjuez como al Frente de Todos sobre las elecciones legislativas 2021.

Eugenio Zaffaroni pidió que se sancione una «ley de amnistía» para los ex funcionarios kirchneristas detenidos

Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia entre 2003 y 2014, realizó este martes polémicas declaraciones en las que expresó que el Congreso de la Nación debe sancionar una «ley de amnistía» para los ex funcionarios kirchneristas detenidos, a los que el Frente de Todos considera presos políticos. En su visión, la iniciativa serviría para sacarle responsabilidad a Alberto Fernández.

Según informó la agencia NA, Zaffaroni manifestó en declaraciones radiales: «Se debe establecer cuáles son las características generales del lawfare y sobre la base de estas características hacer una ley de amnistía. Me pregunto si es la mayoría de la población la que piensa que los fallos contra los referentes kirchneristas están bien».

«Supongo que el presidente está esperando que se produzca una reacción pública», agregó el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las declaraciones se dan en un contexto particular, luego del fallo de la Corte Suprema contra Milagro Sala y de los dichos de Graciana Peñafort, una de las referentes judiciales más cercanas a Cristina Kirchner.

