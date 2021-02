Benjamín Amadeo reveló por qué rechazó estar en MasterChef Celebrity 2: "Tengo ganas de hacer otras cosas"

Gastón Dalmau y Candela Vetrano son dos de los actores que la rompieron en Casi Ángeles, la novela que produjo Cris Morena y que ya firmaron contrato para desafiarse a sí mismos en la segunda edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, un cantante que también formó parte de la tira también fue convocado pero, a diferencia de sus colegas, rechazó formar parte del certamen de cocina. ¿Quién dijo 'no'? Benjamín Amadeo.

En diálogo con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia), el cantante reveló por qué se negó. "Me llamaron y me hubiese encantado, porque es un programa que miro y un formato que me gusta mucho, pero tengo ganas de hacer otras cosas... Y si no lo puedo hacer al cien por ciento, prefiero que no", remarcó.

Divertido, además de revelar que es bueno cocinando salmón y asado, contó por qué aprendió a cocinar.

"En realidad, a mí me gusta comer y me volví buen cocinero porque me gusta morfar. Fue un derivado de una necesidad", cerró, buena onda.

Fuente: Ciudad Magazine