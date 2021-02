Carlos Melconian, contra Martín Guzmán: «Esto es berretalandia»

El economista Carlos Melconian estuvo como invitado en TN para ser entrevistado por el programa A Dos Voces. En ese contexto, analizó la actualidad económica del país y criticó al gobierno nacional y sobre todo, al ministro de Economía, Martín Guzmán. También cuestionó las medidas implementadas para luchar contra la inflación.

Melconian afirmó que el manejo económico que tiene el gobierno nacional es “titubeante y mediocre” y que el único objetivo del programa es “evitar el costo político” antes de las elecciones legislativas de este año: “Es un programa económico que no cambia la Argentina, que no genera euforia ni demanda de inversión. Sin pena ni gloria”.

“La situación económica no va a explotar. Pero frente al que cree que este programa es algo, yo creo que no es nada. Lo he definido como berretalandia”, aseguró, e ironizó al expresar que “berretalandia contra la explosión no es tan malo”. Sobre Martín Guzmán, dijo que debería “pararse en frente” de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Hay que tener un ministro con peso propio que tome decisiones. Tardó un año y pico en darse cuenta de que la inflación es un problema macroeconómico. ¿Cómo un tipo estudiado en una universidad americana, graduado, al lado de un premio Nobel, tarda un año en darse cuenta de que es un problema macroeconómico?”, manifestó Melconian.

Por último, en cuanto a las medidas del gobierno para contener la inflación, como los controles de precios y el retraso del dólar, el economista se mostró en contra y vaticinó que fracasarán. “Hoy estamos discutiendo si la inflación va a ser del 30%, del 40% o del 50%. En ningún lugar del mundo eso es controlar los precios”, completó.

Con información de www.elintransigente.com