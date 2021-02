¿Por qué el papá de Barbie Vélez le pide perdón siempre por haber sido un "mal padre"?

Alejandro Pucheta, papá de Barbie Vélez, pasó por el ciclo de Tomás Dente, "Vino para vos", que se emite por Kzo.

Allí por primera vez habló de su vínculo con su hija y de cómo estuvo ausente durante los primeros años de su vida.

"A Barbie siempre le pido disculpas. Porque siento que no fui un buen papá. Era muy joven y siento que no estuve en todo. Estuvo en las mejores manos que son las de mis papás, no fui un papá 100%. No estaba siempre con ella. Trato de estar en todo a la hora que me llama. Nunca está de más pedir disculpas", dijo Alejandro.

Y agregó: "Siento que soy mejor padre de grande que de chico. Hoy no me quiero perder nada. Estar en todo. Hacer lo que sea por ella. No me canso de pedir disculpas".

"Como que haya ido Fabián a buscarla a un boliche y no yo. Pero no porque no haya querido, sino porque estaba trabajando. Otro padre podría haber dicho que no y se ocupaba de ella. Prioricé mucho tiempo de mi vida el trabajo y me perdí muchas cosas de ella hasta que hice un click", contó al respecto.

Y finalizó: "El click se dio más o menos, hará unos 10 años. Trabajaba de día y los fines de semana en la cumbia. Y a ella la veía los fines de semana. Y capaz me iba un jueves y volvía un lunes y no la había visto. Y en ese tiempo estaba con mis viejos. Yo lo hacía porque siempre fui un laburante y necesité trabajar. Sentía que lo hacía para su futuro. Hasta que un día dije basta. No me voy a hacer más pobre porque deje de trabajar el fin de semana".

Fuente: Primicias Ya