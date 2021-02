Carla Vizzotti es la nueva ministra de Salud en reemplazo de Ginés González García tras el escándalo de la vacuna a Verbitsky

En la tarde de este viernes, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García luego de que el periodista Horacio Verbitsky confesara en una entrevista radial que llamó al ministro de Salud para que le facilite la vacunación contra el coronavirus por fuera del sistema de turnos establecido.

Luego de conocido públicamente este episodio y de que comenzaran a salir a la luz casos similares de vacunados VIP, el presidente le exigió que abandone el puesto a González García.

Cerca de las ocho de la noche, Vizzotti ingresó a la Casa Rosada y tras una reunión con el presidente Fernández y con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, fue confirmada como sucesora de González García.

Cuando estaba instalado el rumor de que Vizzotti tenía muchas posibilidades de ser la sucesora de González García, algunos dirigentes de la oposición cuestionaron si la funcionaria tenía la suficiente distancia con el saliente ministro.

“El Presidente, Vizzotti y todos en el “ministerio de salud” (menos mal que hay ministerio) sabían del vacunatorio VIP o creen que no? Nos toman de boludes. Controlen los vacunados del Patria, del oficialismo en el Congreso y el gabinete. No tienen vergüenza, ni moral. Corruptos!”, escribió en su cuenta de Twitter Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, Gabriel Solano, dirigente porteño de izquierda se preguntó: “¿Vizzotti no sabía que había un vacunatorio vip en el ministerio?”.

De perfil netamente técnico, Carla Vizzotti es una médica argentina especialista en el control de enfermedades inmunoprevenibles. Fue la responsable de llevar adelante el desarrollo e implementación de un calendario de vacunación nacional, completo e inclusivo que se implementó en la gestión del ex ministro Juan Manzur en el segundo mandato de Cristina Kirchner y que continuó hasta hoy.

Vizzotti es especialista en medicina interna (UBA) y fellowship en enfermedades infecciosas (CEI). También, especialista en Sistemas y Seguridad Social de la Universidad ISALUD, que fundó el propio Ginés. Es socia fundadora y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiologia (SAVE).

Sus funciones en el Gobierno

En el 2007, comenzó a trabajar en la dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud, durante la anterior gestión de Ginés González García. Tras asumir la presidencia, Cristina Kirchner decidió enviar a González García como embajador a Chile.

Luego, la ahora ex secretaria de Acceso para la Salud continuó en el ministerio por nueve años. En 2009, con la llegada de la Gripe A, estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunización y fue reconocida en su función por ampliar el calendario de vacunación.

En diciembre de 2016, Vizzotti, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, fue apartada por Jorge Lemus, ministro de salud de Mauricio Macri luego de que su área fuera convertida en una coordinación, varios escalones abajo del organigrama del ministerio.

Desde diciembre de 2019 es la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Argentina. Tomó relevancia mediática y social por ser una de las caras visibles del Ministerio de Salud de la Nación durante la crisis sanitaria del coronavirus en la Argentina. Entre muchas decisiones técnicas, además es la encargada de comunicar el reporte diario matutino, junto al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.

En uno de los reportes epidemiológicos, Vizzotti hizo declaraciones que tuvieron grandes repercusiones: “Necesitamos realmente jerarquizar las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapabocas, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo: son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, puede estar incubando el virus, podemos ser parte de la cadena de transmisión”, explicó.

Y agregó: “Si tomamos cada uno de esos recaudos, podemos realizar las actividades autorizadas y en lugar de ser parte de la cadena de transmisión, ser parte del escudo epidemiológico”.

Luego, con la llegada de la vacuna Sputnik V, dijo: “Hubo mucha adherencia del personal de salud para vacunarse. Todavía hay mucha gente esperando, eso es clave porque los médicos son los que van a recomendar la vacuna a la comunidad” y agregó: “Además, se detectó que los ‘efectos adversos’ que está teniendo la inmunización ‘son leves’, entre ellos dolor muscular. Eso genera mucha confianza. Las personas que tenían dudas se están anotados para recibir en la vacuna”, concluyó.

Su extenso CV

Es miembro del Comité Consultivo Vaccine Acceptance Research Network (VARN), Sabin Institute, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) (2018-actualidad), miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) (2007-actualidad); y miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar durante 2019.

Se desempeñó también como Directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad ISALUD, consultora en Análisis de Estrategias Sanitarias de Fundación Huésped y asesora en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiNaCEI) del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina (2007-2016); formó parte del Grupo Técnico Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud (2013-2019); del Grupo Asesor Técnico de Inmunización Materna de la Organización Mundial de la Salud desde (2014-2016); del Grupo Asesor Técnico de Inmunización Materna para la Organización Panamericana de la Salud (2014-2016); fue miembro del Consejo Fundador de IAIM (International Association of Immunization Managers/Asociacion Internacinal de Gerentes de Inmunizaciones) (2013-2015); y fue miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (2013-2018).

