Waldo Wolff convoca a un cacerolazo tras el escándalo en el Gobierno nacional

En las últimas horas se dio a conocer la existencia de un «vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud, donde funcionarios y amigos del ahora ex ministro Ginés González García se inoculaban contra el coronavirus. En ese marco, el diputado nacional Waldo Wolff expresó su indignación en Twitter donde también convocó a un cacerolazo y bocinazo para el próximo domingo 21 de febrero.

Bajo la frase “#VacunasVip también es corrupción”, el legislador llamó a realizar un bocinazo y un cacerolazo el domingo a las 20:00. “Este domingo a las 20 hs. #bocinazo21F y #cacerolazo21F donde estés”, escribió en Twitter. En esa línea, expresó: “Indignación por los poderosos y sus amigos a quienes no les importa la salud de los argentinos más vulnerables”.

El diputado remarcó su enojo por la vacunación a funcionarios de Gobierno y a personas allegadas al recientemente renunciante Ministro de Salud, quienes recibieron la dosis de la Sputnik V sin ser personal de salud o tener prioridad en la campaña de vacunación. Wolff también se refirió al pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández a Ginés González García y supone que “también lo hará con el resto de los funcionarios que se vacunaron”.

Piden más sanciones

En esa línea, el diputado de Juntos por el Cambio reafirmó su pedido: “Hay que sancionar con el máximo rigor a los legisladores que se vacunaron sin estar en grupos de riesgo. Si sancionamos a un diputado por conducta indecorosa que le queda a uno que utilizó por sus contactos la vacuna de un compatriota vulnerable”. Antes de conocer la existencia del «vacunatorio VIP» en el Ministerio de Salud ya había pedido la sanción de los funcionarios de Santa Cruz inoculados.

Wolff no fue el único en expresar su enojo e indignación por el desarrollo de la vacunación contra el coronavirus. Del mismo modo, la diputada Paula Oliveto apuntó: “Diputados y senadores que usan su cargo para vacunarse antes que el pueblo que representan son inmorales. No les da vergüenza porque piensan que no hay consecuencias. Creen que este pueblo adormecido no condena sus acciones”.

