Chile ya vacunó contra el coronavirus a casi 3 millones de personas, un 17% de su población

A 17 días del inicio del plan de vacunación masiva, el Ministerio de Salud de Chile entregó este viernes un balance del proceso de inoculación para controlar el avance de la pandemia del coronavirus en el país.

Desde que se inició el proceso formal de vacunación en Chile el pasado 24 de diciembre, el país evidenció que su capacidad de anticipación para lograr la necesaria provisión de vacunas y la capacidad de gestión para desarrollar eficazmente la vacunación en todo su territorio devolvieron a la ciudadanía la sensación de que su Gobierno, pese a un sinnúmero de errores cometidos, aún hace las cosas bien en temas relevantes, en este caso, en el proceso de inmunización contra el COVID-19.

Son cifras tan positivas, que incluso los técnicos políticos, las advierten como las responsables del repunte de popularidad del Presidente Sebastián Piñera en las últimas encuestas, que lo encumbraron a un 23% de aprobación de su gestión.



De acuerdo a información del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), entidad que pertenece al Ministerio de Salud (MINSAL) hasta las 17.00 horas de este viernes, 2.818.147 personas ya habían sido inoculadas contra la enfermedad, luego de que este viernes se sumaran 135.072 vacunados.

En su balance el MINSAL entregó un reporte muy específico y se advierte que de los mas de 2.8 millones de dosis administradas, poco más de 1.7 millones corresponde a adultos mayores de más de 65 años o más, mientras que el 58,1% de los vacunados son mujeres y 41,9% son hombres.

Dentro del grupo objetivo, además del rango de edades, el proceso ha incluido a personal de funciones esenciales, personal de farmacias, personal de Fuerzas de Orden y Seguridad y de Fuerzas Armadas y trabajadores que desarrollan funciones críticas del Estado.

También a este grupo se añaden los trabajadores de la educación preescolar y escolar mayores de 60 años. En tanto, conforme a los cambios en el calendario de vacunación anunciados esta semana por el MINSAL, la próxima semana será el turno de trabajadores de la educación preescolar y escolar de entre 59 y 40 años; mientras que las personas de entre 64 y 60 años serán vacunadas a partir de marzo.

Asimismo, para el 1 de marzo se programó el inicio de la entrega de las segundas dosis de Sinovac y las próximas dosis de Pfizer. El proceso de vacunación elaborado por el MINSAL se ha desarrollado de manera progresiva, de acuerdo a las dosis que llegan a Chile.

El MINSAL ha reiterado esta semana la necesidad de respetar el calendario de vacunación contra el Covid-19. Esto, a raíz de diversos hechos conocidos durante estos últimos días, como vacunaciones a trabajadores en ferias libres en La Florida o la inoculación anticipada de Raquel Argandoña en Las Condes. Si bien descartan que no quede stock, sí llaman a respetar el orden de priorización. En caso contrario, desde este pasado miércoles se podrá cursar sumario sanitario contra municipios o vacunatorios que no respeten los segmentos de riesgo.

Es que las controversias han venido desde los alcaldes. Los ediles, han sido los encargados de distribuir las vacunas a la población, a través de sus redes asistenciales dependientes del sistema municipal de salud. Las principales críticas hacia la gestión de éstos es que han vacunado adelantadamente a grupos de personas sin riesgo, algo que según el MINSAL, apunta a que se está usando la cura contra el COVID-19 como un elemento de campaña política. “La mayoría de las municipalidades ha llevado el calendario a cabalidad. Sin embargo, vimos situaciones particulares que nos levantaron alerta”, dijo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, fue más crítico. “Hay un proveedor de vacunas que es el Estado, e inoculadores que son la atención primaria de salud, que depende mayoritariamente de los municipios. Los colaboradores de esta campaña deben ponerse a disposición de la estrategia del MINSAL que tiene un calendario. Puede haber un interés distinto al sanitario, de todo tipo, también político. Cualquier cosa que sea salirse de ella afecta la estrategia sanitaria”, sentenció.

Desde el mundo de la salud, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, igualmente se sumó al llamado. “Pareciera que pudiera traer una ventaja en el corto plazo de poder acceder a aquellos grupos de presión. Pero yo le diría a los alcaldes que, por lo menos desde la perspectiva sanitaria, lo que uno más valora de un alcalde es que tomé con la mayor seriedad posible, que no haga grupos de privilegios sino siga el calendario. Hemos visto el ejemplo que nos ha dado el ministro de Salud, el propio Presidente de la República que se vacunó cuando correspondía su rango etario y creo que hay que mirar lo que ha pasado en el fenómeno peruano y lo que ocurrió también en Chile con aquellos privilegios”, sostuvo.

Por último, la líder del gremio, agregó que la acción de los alcaldes no contribuye como efectiva estrategia política. “Creo que eso crea muchos más anticuerpos que beneficios electorales, así que dentro de ese mismo contexto, llamaría y reiteraría a los actores locales a seguir el pie de la letra el calendario”, agregó.

Dentro del grupo de comunas que ya han vacunado a personas sanas, según la categorización del Minsal, la que lidera el listado es La Florida, con 2.866. Le sigue Punta Arenas con 2.567 inoculados y detrás Concepción, Talcahuano y Viña del Mar. En la RM, La Florida corre sola, porque mucho más atrás se encuentra Puente Alto, pero con 741.

El alcalde Rodolfo Carter, de La Florida, en la Región Metropolitana, le respondió al MINSAL. “Los primeros días que se vacunó habían Bomberos, Carabineros que no estaban registrados y eso se ha ido actualizando durante los días. Nosotros al MINSAL le planteamos las excepciones que hemos hecho. Vacunar a vendedores de la feria, colectiveros, recolectores de basura, personal de cementerios, profesores. No había forma de registrarlo, porque no tenían el casillero. Somos quienes hemos vacunado más, e incluso, se ha vacunado con nosotros gente de otras comunas”, declaró.

Debido a esto, Carter pidió al gobierno más “prudencia y sentido común”, asegurando que “nadie se está saltando la fila”. “Todo se debe fiscalizar, no debe haber ningún mal uso político, ni favores entre amigos, para que no ocurra lo de Perú, en relación del denominado “vacunagate”.

Según la proyección del Gobierno de Chile, durante el primer trimestre del 2021, se espera vacunar alrededor de 5 millones de personas, mientras que para mitad de año se proyecta alcanzar al 80% de la población, es decir, unas 15 millones de personas aproximadamente.

