Omar Perotti debe probar que no hizo vacunar a su familia

El Gobernador de la provincia hizo su descargo vía twitter, no sin hacer exigencias que no se condicen con su condición de primer mandatario de la provincia de Santa Fe

El Señor Gobernador de la Provincia se manifestó en la red social Twitter a raíz de la denuncia del periodista Coni Cherep en referencia a que el mismo cuenta con información veraz de que Perotti y algunos integrantes de su familia se habrían vacunado contra el Covid 19 sin respetar los protocolos de prioridades. Más allá del descargo, en su expresión "Exijo la rectificación inmediata del medio que publicó la falsa noticia y de todos aquellos medios que luego la reprodujeron", demuestra su autoritarismo y su falta de sentido democrático.

Perotti prometió que él y su familia se harían los correspondientes análisis para poder determinar en forma fehaciente si incumplió o no con los protocolos de vacunación, por lo que todos los que tenemos nuestras dudas, de esa única manera podremos saber la verdad. Mientras Omar Perotti no cumpla ese trámite, con las formalidades que le den la transparencia necesaria, siempre va a quedar la duda.

"Mi familia y yo estamos dispuestos a realizar los análisis correspondientes que demostrarán la absoluta falsedad de lo publicado", dijo el Gobernador.

En política uno no solo tiene que ser, sino parecer, y con el descredito que la misma tiene en todos su ámbitos, se torna imprescindible que Omar Perotti cumpla con su palabra y se haga los estudios correspondientes a fin de liberarse de una imputación tan descalificante.

Perotti podrá argumentar que va a tener que invertir la carga de la prueba y que ello no se condice con nuestra Carta Magna, bien vale recordarle al Señor Gobernador que la inversión de la carga de la prueba ya se da en lo referente a la figura penal del enriquecimiento ilícito, por lo que no sería excepcional y si muy saludable que en este caso en particular lo ponga en práctica.