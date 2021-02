Mauricio Macri lanzará el 15 de marzo su libro “Primer tiempo”

POLÍTICA Por Dante HERRERA

El ex presidente lo escribió en coautoría con Hernán Iglesias Illa, ex subsecretario de Comunicación Estratégica. En la edición final también participaron el ex titular del Sistema Federal de Medios Hernán Lombardi y el ex secretario de Cultura Pablo Avelluto