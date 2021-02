Perotti echa mas leña al fuego de la inflación y desfinancia el tesoro provincial, que la deuda la pague otro

"Me sacaste el traje, Papá Noel soy yo", pareciera decir el Senador Calvo

Perotti es un hombre con ambiciones, que la provincia de Santa Fe, con una Constitución que no permite su reelección, no puede satisfacer. Es por ello que recientemente, el Gobernador le pidió prestado al Senador Alcides Calvo su traje de Papá Noel, para salir a repartir dineros públicos y comprar la mayor cantidad de votos que le permitan lavar su imagen de tanta pandemia.

En razón de esto viene cobrando un inusitado impulso el programa provincial "Billetera Santa Fe". Cada día son más los comercios y usuarios que adhieren al programa, ampliamente publicitado en los Municipios adeptos al signo político del Gobernador.

El programa, canalizado a través de una aplicación, incluye promociones con hasta el 30 por ciento de descuento en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo. Además, 20 por ciento en electro.



En cuanto a los reintegros para consumidores, los mismos supuestamente se acreditan a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el saldo virtual de la billetera.

Para acceder a Billetera Virtual, el usuario debe cumplir simplemente con los siguientes requisitos y pasos:

- Tener domicilio en la provincia de Santa Fe.

- Ser mayor de 18 años.

- Ingresar a la tienda Google Store de su celular y descargar la aplicación Plus Pagos.

- Asociar cualquier tarjeta de débito a la aplicación o cargar saldo virtual a la billetera para pagar bienes y servicios. De esa forma, se podrá realizar compras en cualquier comercio adherido.

Mientras la provincia se ve sumida en una creciente espiral de deuda pública, el gobernador no solo desfinancia al tesoro provincial inyectando a este programa, por el momento, 200 millones de pesos, sino que además contribuye al descalabro inflacionario nacional. Por lo menos esta vez le tira las sobras a la gente y no a los ñoquis, pero no se confunda, todo en aras del progreso del propio Perotti.

"Billetera mata mala gestión" y Perotti encontró una billetera repleta de cheques en blanco que el no tendrá que pagar. Que pague el que sigue y a concentrarse en "la patria". "La patria es el otro, y el otro es Omar".