Consumo: proyectan un crecimiento para 2021 por encima de la suba del PBI y encabezado por bienes durables

Luego de una contracción de la actividad económica del 10,6% en los primeros 11 meses del 2020, según el Indec, las consultoras privadas consultadas por Infobae proyectan que el consumo en 2021 se incremente hasta 8,4%, por encima del crecimiento esperado en el PBI para este año.

En ese sentido, esperan que los bienes durables encabecen la recuperación, que será “débil” tras la caída que se registró el año pasado en torno al 10% como consecuencia de la pandemia de covid-19 y las consecuentes restricciones para circular que duraron más de 200 días.

Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso dijo a Infobae que para 2021 espera un incremento del 7%, impulsado fundamentalmente por los sectores de alimentos y de bienes durables. “Todo lo que tiene que ver con artículos y equipamiento para el hogar y con el sector automotriz, se espera un repunte por arriba del 10%”, destacó.

Y agregó: “Los electrodomésticos también impulsarán la recuperación, aunque éste último rubro depende mucho de la facilidad de pago y las cuotas que ofrezcan los bancos este año. A partir de marzo, se espera que comience a reactivarse con mayor fuerza”.

Para Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, el consumo privado pueda crecer más que el PBI este año. “Si el PBI estará en torno al 6%, el consumo podría llegar al 7%”, aseguró a este medio.

Según el economista, este año se va recuperar masa salarial y eso permitirá un mayor consumo. Aunque advirtió que va a ser acotado porque es posible que los salarios crezcan poco.

“El consumo de bienes durables es siempre un buen sustituto cuando se tienen pesos y no se sabe qué hacer. Esto ha pasado en otros momentos del kirchenrismo. No se pueden comprar dólares, las tasas de interés no son atractivas y entonces los bienes durables son una buena forma de cubrirse contra la inflación”, aseguró.

En esa línea se encuentra la proyección de los economistas encuestados por Latin Focus Consensus Forecast quienes prevén un crecimiento del consumo de 6% en 2021.

En tanto, desde la consultora Orlando J. Ferreres dijeron a Infobae que a precios constantes, esperan que el consumo crezca 8,4% anual, después de caer 12% en 2020. “Así, el consumo mostrará una recuperación parcial de la caída del año pasado, aunque quedará por debajo del promedio de los últimos diez años”, afirmó Rosendo Plana, economista de la consultora.

Reactivación parcial

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, afirmó que hay “una leve tendencia a la recuperación” del consumo aunque todavía “hay sectores que están muy complicados” y dijo que la expectativa está puesta en la vacunación contra el covid-19 y la flexibilización del distanciamiento social. “Estamos mejor, hay una leve tendencia a la recuperación”, dijo Grinman en diálogo con Télam, y reseñó que aún “hay sectores muy complicados, como los gastronómicos”. El directivo de la CAC observó además que el sector está “expectante a qué va a pasar con la vacunación, tiene que ser lo más rápida y masiva posible y que esto permita mayor afluencia de público a los comercios y lugares de entretenimientos”.

Para Damián Di Pace, director de Focus Market, el ritmo del consumo privado estará pendiente de dos variables principales. La evolución del salario respecto de la inflación y el tipo de cambio en un año donde el Gobierno apostará a incrementar la demanda agregada vía mejora de los ingresos de los hogares, pero con muchas limitaciones debido a la actual situación del comercio e industria en pandemia.

“Dentro de los sectores que estarán creciendo se encuentra el comercio en general y supermercados en consumo masivo, pero con una mejora tibia respecto de la caída de 2020. En el sector industrial la construcción, automotriz, electrónica, informática, plásticos y químicos lo vemos al alza. Sin embargo, indumentaria, calzado y alimentos les espera aún un año complicado por delante en este 2021”, aseguró.

Asimismo, según la consultora Abeceb, la recuperación en el consumo será despareja e implicará mejores perspectivas para bienes durables. “Los bienes durables mejoran por tratarse de un mecanismo de resguardo de valor en un contexto de incertidumbre, mientras que los necesarios mejoran de la mano de la masa de ingreso de informales, aunque con un nivel muy por debajo de la pre-pandemia”, destacaron.

Cómo se reconfigura el mercado

De acuerdo a ABECEB, este año habrá una recanalización y normalización de las canastas de consumo. “Si bien esperamos un gradual retorno a los canales de compra tradicionales, el canal online llegó para quedarse. El desafío para los canales presenciales para recuperar parte del share perdido pasará tanto por la experiencia con el cliente como por el posicionamiento de costos”, afirmó la consultora.

Desde la Cámara de Marcas y Franquicias (AAMF) dijeron a este medio que existen muchos formatos de negocios, adaptados a la situación actual de pandemia, que han crecido mucho.

“Los ´dark´ son un ejemplo. Se trata de negocios que no tienen salida a la calle y que trabajan con delivery. Y los ´corners´ son otro tipo de negocios en auge. Son mini-franquicias de una marca dentro de otros comercios. Se da bastante en heladerías de marcas integradas a otros comercios”, detalló Ezequiel Devoto, presidente de AAMF.

En ese sentido, afirmó que se esperan repuntes para el sector alimentación en todos los formatos: dietéticas, carnicerías, lácteos, supermercados, decoración y blanco y ferreterías.

“La expectativa para 2021 es bastante incierta, dada la continuidad de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el consenso general es que será un año mejor que el 2020, ya que se espera algún recupero, tanto de la actividad económica en general, como en el otorgamiento de franquicias y licencias, y por lo tanto también en la generación de empleos directos”, aseveró Devoto.

“Según resultados parciales de un relevamiento en curso de la AAMF sobre lo sucedido durante 2020 en los sectores que operan con franquicias, a pesar de que cerraron cerca de 5.800 puntos de venta, se abrieron otros 3.600 nuevos, más adaptados a las particularidades de la nueva normalidad, como modelos de bajo costo o franquicias en modo virtual o del tipo tiendas ocultas, que sólo se enfocan en delivery y no tienen atención a la calle”, destacó.

Desde la Cámara de Marcas y Franquicias esperan que se desarrollarán alrededor de 150 nuevos franquiciantes, lo que equivale a un 12% de crecimiento respecto de 2020.

Asimismo, se prevé la apertura de unos 4.700 puntos de venta o un crecimiento 13%; pero también el cierre de otros 1.800 comercios que no lograrán adaptarse a la nueva realidad.

