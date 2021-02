«Vizzotti no podía desconocer esto»: contundente declaración de Adolfo Rubinstein sobre el vacunatorio vip

El ex Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, habló sobre el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud y la posterior asunción de Carla Vizzotti en la cartera. En este sentido, el exfuncionario de Mauricio Macri indicó que Vizzotti «no podía desconocer» lo que estaba sucediendo y que necesitará reencauzar «no solamente la gestión de la pandemia, sino también la transparencia».

«Carla Vizzotti tiene una buena trayectoria académica. Estuvo a cargo de vacunas durante muchísimos años. No le falta experiencia pero es la segunda del equipo de Ginés y fue quien de algún modo comandó la gestión de la pandemia y la vacunación» expresó Rubinstein en declaraciones a Radio Continental. No obstante, añadió que «necesita hacer un golpe de timón muy importante para reencauzar no solamente la pandemia, sino también la transparencia en la comunicación y sobre todo en la rendición de cuentas». Además, indicó que la nueva ministra de Salud «no podía desconocer» lo que sucedía con los vacunados VIP.

«Todos los episodios que han ocurrido a lo largo y ancho del país, no es algo que sorprendió. Es terrible que se naturalice. Es un golpe profundo a las bases éticas y morales» explicó Rubinstein. Respecto a los vacunados VIP, Rubinstein dijo que «deben aplicarse las segundas dosis». «La inmunidad necesita dos dosis. Si uno da una dosis es inmunidad parcial, y eso puede potenciar la aparición de otras variantes».

En tanto, el exsecretario remarcó que «el gran problema es que no hay vacunas». «Hay dos opciones: o das un turno, aunque no asegures que la gente tenga vacunas o ir abriendo turnos cuando tenés disponibilidad de vacunas. Me parece que están cambiando, pero tienen que ser transparentes y rigurosos, no demos expectativas de que la gente consiga un turno y que no hayan insumos»

En cuanto a los grupos que deben vacunarse, Rubinstein dijo que «se debe respetar un orden de prioridad en la vacunación». «Los que están más expuestos o que tienen más riesgos cómo son los mayores tienen prioridad. Hay 32 millones de argentinos que tienen derecho a vacunarse respetando el orden», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com