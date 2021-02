¿Por qué Verbitsky dejó al descubierto la "vacunación VIP"?: la imperdible explicación de Jorge Lanata

El escándalo por la vacunación VIP revelado por el periodista Horacio Verbitsky y otros allegados al oficialismo, generó una fuerte polémica, que derivó en el despido del ahora exministro de Salud de la Nación Ginés González García.

En medio del escándalo, muchos se preguntaron cuál fue la real motivación de Verbitsky al dar a conocer que su "amigo" González García le había facilitado vacunarse sin turno.

Jorge Lanata se explayó sobre este polémico suceso en su columna del programa Telenoche.

"Las redes arden y la opinión pública también con este tema, y hay dos cosas que son distintas, pero están vinculadas: por un lado, Verbitsky, y por el otro lado el vacunatorio VIP. El mismo Gobierno que busca la impunidad en otras áreas como en la causa de los cuadernos o en la obra pública, ¿por qué iba a ser distinto con las vacunas? Porque no juegan con la vida, podría uno pensar. Por ejemplo, De Vido dice que es un preso político, pero él es responsable por las 52 muertes de la tragedia de Once. Esa diferencia tampoco es una diferencia", reflexionó el periodista.

Luego subrayó: "Era obvio que esto iba a pasar. ¿Saben por qué? Porque no volvieron distintos, son iguales. ¿Por qué si un intendente sigue afanando, por qué no va a vacunar a la suegra, la hermana o a los primos? Si total nadie le dice nada. Hoy veía en las redes sociales que hay chicas de La Cámpora haciendo la ‘V’ en el momento en que se vacunan. Háganse cargo de su gente y díganle que no hagan esas cosas. Ordénenla".

Sobre las consecuencias políticas del bochornoso episodio, Lanata señaló: "Lo peor de todo para el Gobierno no fue la vacunación VIP, sino que trascendió y se transformó en un escándalo. La vacunación VIP existe hace meses, como mínimo hace semanas, pero ahora trascendió entonces se produce en un escándalo".

¿Por qué Verbitsky "destapó la olla"?

En otro momento de su columna, el periodista se refirió a la motivación que habría impulsado al escritor de 79 años a confesar que fue vacunado por gestión personal de su "viejo amigo Ginés González García".

"¿Por qué Verbitsky lo contó con tanto desparpajo? Los más paranoicos creen que esto se trató de una operación, la propia historia de Verbitsky vuelve verosímil algo así. Pero a lo mejor no fue una operación. Yo trabajé con Verbitsky y lo conozco hace más de 30 años. Verbitsky nunca pensó como un periodista, él piensa como un político. Esas extensas notas que actualmente hace en su página web no son más que una versión remixada de lo que era el boletín de la orga en los años 70″, argumentó la figura de Canal 13.

Sobre el final, Lanata disparó otro dardo: "Lo que pasó esta tarde fue tan loco que Roberto Navarro invocó razones morales para echar a Verbitksy de la radio El Destape. Navarro y razones morales, que yo siempre pensé que eran dos cosas que nunca se iban a juntar".

Navarro echó a Verbitsky de su radio

Roberto Navarro anunció que Horacio Verbitsky no hará más la columna en su programa de la radio luego de que el periodista de 79 años destapara el escándalo de la vacunación VIP.

El encargado de El Destape radio dio a conocer a través de la cuenta de Twitter la deción de echar al propio Verbitsky y justificó el motivo. "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio".

Verbitsky relató este viernes que recibió la vacuna contra el coronavirus tras una gestión personal que llevó adelante con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Con información de www.iprofesional.com