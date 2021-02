Omar Perotti casi a lo compadrito

Tras los rumores que se conocieron en las últimas horas, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en diálogo con RADIO RAFAELA desmintió categóricamente que él y su familia hayan sido vacunados contra el COVID-19.

Aseguró que lo ocurrido “es de una bajeza terrible. Tener que recurrir a una mentira involucrando a la familia es una grosería”.

“Estamos con el deseo de que me vengan a hacer el análisis para saber que no estoy vacunado, y que la verdad se sepa ya y me saquen esta marca que un inescrupuloso, dentro de una estrategia de comunicación opositora, larga a circular sin ningún problema”, sostuvo. “Uno se ha bancado siempre las críticas, pero que las trasladen al entorno familiar es una canallada, una bajeza. En lo personal, nunca judicialicé una instancia política, pero aquí está la familia en juego así que lo voy a hacer.”, agregó.

“Si cada uno antes de publicar corroboraría, tendríamos un país mejor y una sociedad menos enferma. Este esquema de circular falsedades genera daños, lleva al descreimiento de todas las fuentes periodísticas”, agregó.

“El día que me vaya a vacunar lo van a ver todos, y nadie se vacuna dos veces. Frente a esa situación se termina la mentira totalmente, pero en el proceso se generan dudas. Y casualmente los que dicen esto son los mismos que hablaban mal de las vacunas”, afirmó el gobernador Perotti.

Volviendo a referirse a su caso en particular, reiteró: “No ha habido vacunación, es una mentira, es una patraña, y vamos a iniciar las instancias legales porque se ha descalificado y mentido groseramente”.

“Esto es parte de una operación de desprestigio. La información está disponible, no hay absolutamente nada para ocultar, creo que sería muy bueno que todos corroboren las fuentes previamente. Estamos en un momento malo donde necesitamos estar codo a codo”, sostuvo también.

Con información de Radio Rafaela