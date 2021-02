Vacunatorio VIP: Graciela Ocaña apuntó contra Hugo Moyano y lo acusó de «abuso de poder»

La diputada nacional por Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña denunció que Hugo Moyano «hizo abuso de poder, una estafa» por haberse vacunado él y su familia en el vacunatorio VIP. Asimismo, la dirigente política, habló sobre las denuncias que ya están en la Justicia por el escándalo que se desató el viernes pasado y que terminó con la renuncia del ministro de Salud Ginés González García.

«Nosotros vamos a pedir que se tomen sanciones contra estos legisladores, porque hace menos de diez días en la última reunión de pleno de la Cámara, el diputado Heller planteó la necesidad de que el presidente de la Cámara pidiera que los diputados tuvieran prioridad en la vacunación», comenzó a explicar la diputada en radio Mitre en el programa de Marcelo Longobardi.

«Todos acordamos que cada uno deberá vacunarse de acuerdo no a su cargo sino fundamentalmente a su edad y la indicación que tiene como población de riesgo dentro del esquema que el Ministerio de Salud y las jurisdicciones nacionales han hecho. Por eso nos sorprendió mucho, estaba el diputado Valdés que no viene a la Cámara por ser una persona de riesgo mayor de 60 años y estaba siguiendo la sesión telemáticamente», aseguró.

En cuanto a la vacunación de Eduardo Valdés, Ocaña remarcó que «no entiendo por qué después entendió que él era personal estratégico esencial para el Estado. Acá el que le saca a la vacuna a una persona es una persona que le está quitando la posibilidad hasta de vida. Hay especialidades que no pueden conseguir turno y después hasta terminan pagando la consulta con un médico privado, no de su obra social de PAMI, porque PAMI no se la ofrece».

«Todas las instituciones de salud en todo el país, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, firmaron convenios con los hospitales, clínicas y sanatorios, para previo a una declaración jurada de cuál es el personal de salud vinculado al covid. Se le entregaron las vacunas. Ayer escuché a Claudio Belocopitt que en la Ciudad de Buenos Aires no se terminó de entregar. Todavía falta inmunizar al personal de salud, en el propio Posadas hay 600 residentes que no se han vacunado y que atienden a los pacientes. Le entregaron para una institución que es el Instituto Antártida que depende de Camioneros», continuó la diputada.

Por otra parte, Ocaña habló de Hugo Moyano y destacó que «en vez de dársela a la población que estaba destinada decidió sacarlas y dárselas él, su esposa y su hijo. En ninguna parte del convenio dice que tienen prioridad las autoridades de las obras sociales. Moyano hizo un abuso de poder, una estafa. Estamos ante varios delitos que van desde incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta cuestiones que tienen que ver con falsedad ideológica. En el caso de Moyano hay claramente delito de estafa».

