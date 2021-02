Crece el rechazo de la oposición por el vacunatorio VIP y Juntos por el Cambio impulsará una investigación en el Congreso

Mientras el Gobierno ensaya anuncios, explicaciones y nuevos protocolos para transparentar el plan de vacunación contra el coronavirus que manchó el vacunatorio VIP, la principal oposición, Juntos por el Cambio, reunió a su tropa en Diputados con el objetivo de ordenar una estrategia que incluye denuncias y pedidos de explicaciones e interpelación. Los tres partidos que conforman la alianza convocaron a una conferencia de prensa para hoy a las 18.30 en la sede del Comité Nacional de la UCR de la calle Alsina.

Los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio reclamarán a través de un proyecto de ley información del reparto de vacunas sin violar las leyes de confiabilidad de datos de pacientes. Evalúan todavía si proponer la creación de una comisión investigadora y una ley que garantice la transparencia y trazabilidad del plan de vacunación.

En ese marco de tensión tendrá lugar la Asamblea Legislativa del próximo 1 de marzo en la que Alberto Fernández dará inicio al 139 periodo ordinario de sesiones. A pesar del malestar, en Juntos por el Cambio en principio no tienen pensada alguna acción para ese día. En una charla en Presidencia de Diputados, Sergio Massa dio los detalles de los protocolos para el lunes. En principio Massa le comunicó a la mesa del Interbloque Juntos por el Cambio (Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Omar de Marchi) que sólo estarían en el recinto unas 90 personas, 25 senadores y 65 diputados repartidos proporcionalmente según la integración de cada banca y espacio político.

En el recinto sólo estarán el Presidente y algunos ministros y los integrantes de la Corte Suprema, mientras que los demás diputados y senadores y los gobernadores se conectarán vía Webex.

Desde que el viernes pasado Horacio Verbitsky develó el procedimiento que se llevó a cabo en el Ministerio de Salud y que incluyó a funcionarios del Gobierno y amigos y conocidos, que terminó con la renuncia de Ginés González García, desde la oposición se sumaron las iniciativas para cuestionar o determinar responsabilidades y culpabilidades.

Este martes hubo una reunión en el Palacio Legislativo donde los integrantes de la mesa del interbloque de Juntos por el Cambio analizaron los próximos pasos y evaluaron los anuncios que harán este miércoles en conferencia de prensa los presidentes de los tres partidos que componen la coalición: Alfredo Cornejo, de la UCR; Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Patricia Bullrich, del PRO. También participarán los jefes de los bloques parlamentarios del espacio, los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC) y los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO); además del Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de la Nación.

En esta primera reunión sólo hubo diputados y no hubo en cambio senadores. Allí estuvieron Mario Negri, recién llegado desde Córdoba; Cristian Ritondo; Juan Manuel López, Silvia Lospennato, Brenda Austin, Miguel Bazze, Carla Carrizo, Paula Olivetto, Omar de Marchi y Alvaro González.

Antes del encuentro los principales referentes de Juntos por el Cambio le habían respondido al presidente Alberto Fernández que en México se quejó por las investigaciones judiciales en marcha por la vacunación de personas que no integran los grupos de ‘esenciales’ que se había determinado y que accedieron a la aplicación de la Sputnik V gracias a sus contactos y gestiones de privilegio.

Negri, que llegó a Buenos Aires convocado por el presidente de la Cámara de Diputados para organizar la Asamblea Legislativa, consideró que “el Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso”. Y agregó: “La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo. Señor Presidente: no pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano”.

Por su parte, Ferraro, actual presidente de la Coalición Cívica, consideró que “no es una payasada”. “No es un invento. Por su propia banalidad y por apropiarse de lo público se les cayó la narrativa que pretendían convertir en un gran relato épico de la vacunación. La verdad que ya no pueden ocultar lo que escandaliza. No es sólo el vacunatorio VIP en distintos lugares, sino también el uso partidario que desplegaron en todo el país”, expresó. Y López, jefe del bloque de la CC, advirtió que “el Presidente confiesa el privilegio y hasta el delito, pero culpa a la oposición y a la prensa. Cualquier similitud con Nicolás Maduro es pura coincidencia”.

Desde el mediodía de ayer, después de la conferencia de prensa del Presidente en el DF, distintos diputados de la oposición retrucaron sus quejas. Pero antes hubo una batería de presentaciones y una sucesión de proyectos presentados al Congreso:

-Los diputados Mario Negri, titular del interbloque, Ricardo Buryaile, Gustavo Menna, Claudia Najul, Miguel Bazze, Karina Banfi, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Diego Mestre, Atilio Benedetti, Hugo Romero, Estela Regidor, Jorge Rizzotti y José Luis Riccardo también solicitaron información sobre por qué se saltearon el orden de prioridades algunas personas y la interpelación del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el Congreso.

-El diputado nacional Juan Martín (UCR Santa Fe) elevó un pedido de Acceso a Información Pública, dirigido al Poder Ejecutivo Nacional, en particular el Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti, para que se brinde el detalle de aquellas personas políticamente expuestas que recibieron dosis de manera discrecional. El legislador consideró “parcial” la información difundida y solicitó que se informe quiénes más se inmunizaron por fuera del sistema implementado y no sólo el día 18 de febrero. Solicitó específicamente la nómina de personas que recibieron la vacunación Covid-19 y que figuren encuadradas como ‘Personal Estratégico’ a nivel nacional y/o en las 24 jurisdicciones y que no correspondan a las Fuerzas de Seguridad y Armadas, Docentes y personal no docentes de todos los niveles educativos y/o Personal del Servicio Penitenciario.

-Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Luis Petri exigieron el tratamiento del proyecto de ley, propuesto en diciembre del 2020, que propone la creación de una Comisión Bicameral Investigadora del proceso de contratación, aprobación y seguimiento del plan de vacunación contra el Covid-19

