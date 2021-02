CAE recordó su peor momento y se quebró en MasterChef: “Tenía que hacer malabares con lo que tenía”

El pasado lunes MasterChef Celebrity volvió a la pantalla de Telefe y con él las emociones, los anécdotas de los famosos y la buena comida. Uno de los que se sumó para la segunda edición del popular reality fue CAE, quien protagonizó un emotivo momento en medio de su primera devolución con los jurados.

Lamentablemente no todo ha sido éxito y alegría en la vida de Carlos Alfredo Elías. El cantante de 51 años vivió una amarga experiencia en el tiempo en que se mudó a España con su familia y ahora, al aire y frente a sus compañeros, recordó lo ocurrido.

El nostálgico episodio se dio luego de que CAE pasara al frente del exigente trío de jurados de MasterChef y presentara su plato, al que nombró “Red ensalalongo a la Esther Picore” y cuyos ingredientes principales eran carne mechada con queso azul, parmesano y sardo con ensalada.

El artista llegó cantando ante Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. “Quise montar sobre una ensalada roja con mucho tomate la carne que está mechada, le metí varios quesos”, explicó la estrella de rock sobre su preparación.

Cada uno de los chef probó el plato de CAE y le dieron su devolución. “No está feo, pero da mucho más visualmente la consigna del rojo que del sabor. La cantidad de queso que le pusiste tapa absolutamente la cantidad de sabor que hay alrededor”, dijo Martitegui.

Por su parte De Santis aseguró que los ajíes estaban crudos. “Están puestos ahí para cumplir con la tarea. Veo que lo disfrutaste, es un plato generoso, pero tenés que perfeccionar”, aconsejó el cocinero.

El cantante aceptó cada uno de los comentarios del jurado y aseguró estar de acuerdo con sus opiniones. Ahí, antes de regresar a su puesto, explicó las razones por las que aceptó el reto de MasterChef y contó un poco de su dramática historia.

“Yo vine acá aprender para mí estar acá me emociona un montón, porque yo empecé a cocinar hace poco tiempo relativamente, cuando me fui a España. Yo me tuve que quedar en casa y mientras salía a laburar mi mujer yo me quedaba con los dos bebés”, comenzó relatando.

Mientras todos escuchaban con atención a CAE cuando el Santiago Del Moro intervino. El conductor le preguntó si era verdad que él había sido víctima de estafa durante su estadía el país Europeo.

“Sí. Me estafaron. La estábamos pasando súper duro allá y yo tenía que hacer malabares con lo que tenía. Podría escribir un manual de veinte formas diferentes de comer y recalentar arroz, cómo estirar la comida, como ir al supermercado con los nenes”, añadió el artista ya con la voz quebrada.

El famoso aseguró que viendo la primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina, él se reencontró con la cocina. “Estoy en una etapa que me gusta contarle a la gente de dónde vengo y por qué estoy aquí”, puntualizó.