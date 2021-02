“Llegar a Talleres es un salto gigante”

Ángelo Martino, por primera vez en su carrera futbolística vestirá otra camiseta que no será la de Atlético de Rafaela, tal como ocurriera con Enzo Copetti, Matías Tagliamonte y Lucas Blondel, los dos primeros a Racing y el otro a Tigre, este mercado de pases marcó un cambio para todos ellos. Está claro que la salida de Martino no fue la esperada y deseada por nadie en Alberdi ya que el rafaelino de 22 años, surgido de las inferiores de la Crema, aún le quedaba contrato hasta junio y rescindió para irse de manera anticipada. Desde aquel debut ante Aldosivi, en el 2017, a la actualidad, jugó 50 partidos, anotando tres tantos.

Ante la consulta de La Opinión, ni el futbolista ni su representante respondieron, pero si lo hicieron con medios cordobeses. Allí, Martino habló con el programa de radio ‘Sin Códigos’, que se emite por radio Impacto.“Estoy muy feliz, es una oportunidad única. Apenas apareció esta oportunidad no dudé, hice fuerzas para llegar al club", indicó Martino.

Sobre la posibilidad de llegar a Talleres, el jugador contó: "El rumor empezó cuando estaba finalizando el campeonato, y a medida que los rumores fueron creciendo me entusiasmaba más. Cacique Medina habló conmigo más de una vez y me dijo que me quería, que le gustaban mis características".

En las últimas dos temporadas de la Primera Nacional Martino jugó como lateral por izquierda, puesto nuevo para el que también supo jugar como media punta y mediocampista.

"Yo he jugado como volante también, pero Cacique (Alexander Medina) me dijo que contaba conmigo como lateral izquierdo. Puedo jugar de volante, conozco la posición, pero en el lateral ya estoy más afianzado", argumentó, y luego agregó: “Al tener un pasado como volante, tengo una buena visión al ataque, buena proyección. Obviamente primero me preocupo por cumplir con mi labor defensiva. Seguí mucho el torneo de Talleres y me siento identificado por como juega el equipo".

Talleres recibirá el sábado a Newells, 17.10hs, por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional. Y podría darse el debut de Martino. "Si el Cacique (Medina) me necesita para el próximo partido, puede contar conmigo. Estoy muy bien físicamente, y si bien hace aproximadamente 20 días no he jugado un partido porque finalizó la participación en el torneo, he seguido entrenando".

Sobre las expectativas con las que llega a uno de los grandes del interior, el rafaelino declaró: "Tengo muchas expectativas de este nuevo paso. Seguí mucho el torneo de Talleres y veo mucho fútbol, creo que Enzo Díaz es uno de los mejores laterales del fútbol argentino. Este equipo tiene jugadores con mucha calidad y me van a ayudar a crecer a mí. Llegar a Talleres es un salto gigante para mí, para mí carrera. Es un club de élite y estoy muy contento. Tuve de compañero a Gonzalo Klusener y siempre hablaba de Talleres, siempre tuve buenas referencias del club".

Por último, al ser consultado por la posibilidad que se manejó de su arribo a Racing (junto a Copetti y Tagliamonte), Martino indicó: "No tenía otra propuesta, solo rumores de Racing, pero a mí me interesaba Talleres y fueron la opción más firme siempre. Rescindí contrato con Atlético de Rafaela por eso firmaré por cierta cantidad de años".

Fuente: diariolaopinion.com.ar