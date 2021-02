Cristina Kirchner quedó a cargo del Ejecutivo en el sur y sigue en silencio el escándalo de las vacunas y la sesión del Senado

La Vicepresidenta está a cargo del Poder Ejecutivo desde el domingo, día en que Alberto Fernández partió hacia México con una comitiva más chica de lo anunciado tras el escándalo por las vacunas VIP. El viaje presidencial al Bicentenario azteca exime a Cristina Fernández Kirchner de estar al frente de la última sesión de Extraordinarias en el Senado y le permite quedarse en Santa Cruz, por lo menos, hasta el jueves 25, día en que Néstor Kirchner hubiera cumplido años. También viajó Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Ambos, la vicepresidenta y su hijo, pasaron sus respectivos cumpleaños en el sur y siguieron desde allí las alternativas de la crisis que derivó en el recambio del ministro de Salud.

El silencio de la Vicepresidenta no es inusual: digita sus apariciones públicas, mide sus palabras estratégicamente y el hermetismo se vuelve más profundo cuando está en Río Gallegos o en El Calafate. Todavía no ha hecho referencia alguna a la vacunación de funcionarios y amigos del poder o ex presidentes como Eduardo Duhalde y toda su familia. Algunos de sus allegados también fueron vacunados por fuera del esquema oficial, como el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el publicista y cineasta Jorge Topo Devoto, que podría encuadrarse en la burbuja de la vicepresidenta por su estrecha amistad; el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés (ambos bajados de apuro de la comitiva oficial que viajó a México) y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Oficialmente, el propio Alberto Fernández contó que la llamó por teléfono el viernes 19 para saludarla por su cumpleaños y contarle los detalles de los últimos y polémicos sucesos. La última aparición pública de la ex presidenta fue el domingo 14, en el inicio del velorio de Carlos Menem, que tuvo lugar en el Salón Azul del Senado de la Nación. Ese mismo día ella recibió la segunda dosis de la Sputnik V.

El viernes 19, Cristina Kirchner convocó a la sesión preparatoria de hoy que arrancará a las 14. Una hora después tendrá lugar la sesión en la que está previsto aprobar pliegos de tres embajadores y la aprobación de las leyes que remitió la Cámara de Diputados hace dos semanas. También la ley de Consenso Fiscal, acuerdo del que se bajó la Ciudad de Buenos Aires por el pleito político con Nación vinculado con la transferencia de partidas. El Consenso Fiscal imponía una cláusula para que los distritos depusieran cualquier reclamo judicial y Horacio Rodríguez Larreta no piensa retroceder en su planteo ante la Corte por la reducción de partidas que envía el Ministerio de Economía.

En ese contexto se anticipa una fuerte polémica y discusión. Pero más dura será seguramente la ofensiva opositora por las vacunas. Justamente hoy los presidentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, darán una conferencia de prensa a las 18.30 junto con los jefes de los bloques de Diputados y Senadores. Estaría incluso Miguel Pichetto. Juntos por el Cambio reclamará la presentación en el Congreso del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. También exigirán datos a todos los distritos sobre quiénes accedieron a las vacunas y hasta podrían impulsar la creación de una comisión investigadora.

En la sesión anterior del Senado, durante tres horas, se oyeron discursos opositores contra el gobernador Gildo Insfrán y su política respecto a las restricciones por el coronarivus en Formosa. Aquella tarde José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, fue uno de los más ardientes defensores de las medidas restrictivas sobre la circulación y el aislamiento. Mayans hoy estará en la sesión, en forma presencial o conectado desde su despacho.

La última vez que el formoseño estuvo en el Senado, fue el 28 de abril del año pasado, cuando lo convocó Cristina Kirchner junto a su coprovinciano Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, para acordar un protocolo de funcionamiento remoto que se renovó durante toda la pandemia y está vigente hasta esta semana.

Ayer Mayans estuvo en su despacho, después de 10 meses, y presidió la reunión de bloque en la que también hubo varios senadores, entre ellos su vice Anabel Fernández Sagasti; el cordobés Carlos Caserio; el chubutense Mario Pais; el jujeño Guillermo Snopek; la correntina Ana Almirón; la puntana Eugenia Catalfamo y, entre otros, la santafesina María de los Angeles Sacnun. Algunos se quedarán en Buenos Aires a la espera de la Asamblea Legislativa de la que podrán participar no más de 25 repartidos entre todos los bloques. Mayans será uno de ellos, seguramente también para apuntalar este difícil momento del oficialismo y porque en caso de regresar tendría que encerrarse en su casa, de cuarentena.

La jornada de hoy tendrá dos sesiones. En la Preparatoria se confirmarán todos los cargos: CFK volvió a elegir a Claudia Ledesma de Abdala como presidenta provisional, senadora por Santiago del Estero que la reemplaza cada vez que deja de presidir la sesión. Como vicepresidentes quedarán los opositores Martín Lousteau, Laura Rodríguez Machado y Maurice Closs.

Tras esa preparatoria, el Senado dará tratamiento al Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias. Además de la ciudad de Buenos Aires, y que no firmaron La Pampa y San Luis.

Entre los principales puntos del Consenso figuran la suspensión hasta el 31 de diciembre de las exenciones y reducciones impositivas pactadas en 2017; se habilitará a las provincias firmantes a tomar deuda en pesos y también, una vez sancionada, se limitará el endeudamiento en dólares.

Los otros temas no son polémicos y podrían ser votados por unanimidad. Se convertirán en ley el proyecto que impulsa beneficios impositivos y un blanqueo de fondos destinados a la construcción privada, el incremento progresivo del presupuesto a la ciencia y un pago por única vez de una suma en concepto de resarcimiento a las familias de las 44 víctimas de la tragedia del ARA San Juan.

Con los votos suficientes, e incluso más, el oficialismo dará su aval a los pliegos de tres embajadores. Uno es Sabino Vaca Narvaja, ex funcionario del Senado a cargo de las relaciones diplomáticas del cuerpo y tío de Helena, nieta de Cristina Kirchner e hija de su hija Florencia y de Camilo Vaca Narvaja. Los otros dos embajadores que serán aprobados, y que ya pasaron su audiencia en comisión, son Ariel Basterio, para volver a Bolivia y Luis Ilarregui, el elegido para instalarse en La Habana, Cuba.

* Para www.infobae.com