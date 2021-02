Vacunas VIP: Perotti confirmó que se presentó en Fiscalía por la denuncia

El gobernador aseguró que su familia no accedió a "ningún circuito paralelo" para inocularse contra el coronavirus

El gobernador Omar Perotti confirmó que este martes se presentó en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para dejar en claro que su familia no accedió a ningún "circuito paralelo" de vacunas contra el coronavirus. La decisión del mandatario provincial surge a raíz de la denuncia pública realizada por un periodista santafesino y luego replicaron la diputada provincial Amalia Granata y la concejal de Juntos por el Cambio Renata Ghilotti.

Por tal motivo, Perotti presentó un comunicado el pasado fin de semana para negar de manera rotunda esas versiones respecto a un "circuito paralelo de distribución de vacunas", tal como ocurrió en el Ministerio de Salud nacional, al tiempo que se puso a disposición para someter a su familia a estudios para descartar ese rumor.

"Ayer me presenté en el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue y quede claro que ninguno de mis familiares están vacunados. Tengo la tranquilidad de cómo hemos trabajado y cómo vamos a seguir trabajando", confirmó Perotti este miércoles en el marco de la presentación del Plan Incluir en Grandoli y bulevar Seguí.

Además, Perotti se mostró molesto por haber involucrado a su familia para hacer política. "Podemos tener diferencias políticas, pero recurrir a la mentira e involucrar a la familia son límites que hay que no hay que pasar. Me he bancado muchas críticas, pero acá involucraron a mi familia con una mentira", exclamó.

El rastreo de los vacunados en Santa Fe

Asimismo, descartó que en la provincia haya un vacunatorio VIP. "Acá no existen ninguna de esas cosas porque por medio del sistema se puede hacer el rastreo de los que fueron vacunados, no hay forma de que alguien se vacune sin quedar registrado porque esa dosis no se repone. En la provincia, la campaña se coordinó con los efectores públicos para garantizar todos y cada uno de los registros", garantizó.



También dijo que el vacunatorio VIP que eyectó de su cargo al ministro de Salud Ginés González García "se trató de un error que el presidente pudo corregir inmediatamente", al tiempo que destacó el trabajo de esa cartera nacional para que Santa Fe pueda afrontar la pandemia con todo el equipamiento.

Por otra parte, anunció que el personal docente tendrá prioridad para inocularse con la vacuna que llega de China y que también contará con un programa de hisopados a su disposición. "Vamos a destinar parte de las vacunas que vienen de China para el personal docente. Los docentes también a disposición un programa de hisopados previo al inicio de las clases para que cada uno de ellos se pueda quitar cualquier duda de no tener ningún contagio, aún siendo asintomático", confirmó.

"Es una manera más para sumar la vuelta a la presencialidad de manera segura y con los cuidados necesarios", destacó.

Fuente: La Capital