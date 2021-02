Netflix: 5 escándalos políticos que fueron llevados a la pantalla

Netflix se ha convertido en un aliado para millones de amantes de las películas y las series. Aunque por las restricciones por el coronavirus las salas de cine fueron cerradas, millones de personas encontraron en el popular streaming una manera de disfrutar su pasión por los tramas reales o de ficción.

La plataforma cuenta con una gran cantidad de títulos para todos los gustos y edades. Para quienes les llama la atención las producciones basadas en hechos reales también hay una buena variedad de cintas y series basadas en escándalos políticos que han sacudido al planeta.

Si ya estás pensando en el plan del próximo fin de semana y querés quedarte en casa, te contamos 5 films basados en escándalos políticos que podés ver en Netflix sin pararte del sillón.

The post

Una cinta protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks, bajo la dirección de Steven Spielberg. The Post, nominada a “Mejor Película” en los Oscar 2018, viaja a 1966 cuando Estados Unidos disputaba la Guerra de Vietnam.

El film relata el hallazgo de unos documentos secretos nacionales que evidenciaban que el país se involucró en la guerra pronosticando desde el principio su derrota. La trama se basa en el debate ético de las cabezas del reconocido diario Washington Post de si publican o no los archivos.

House of Cards

Esta es otra de las producciones basadas en escándalos políticos que podés encontrar en Netflix. Se trata de una serie original de la popular plataforma y bastante aclamada por la crítica. Se enfoca en el manejo del poder en los Estados Unidos, plagado de crímenes, fraude y corrupción.

Borgen

Esta serie cuenta hasta ahora con tres temporadas, cada una de 10 episodios, y ya se confirmó una cuarta entrega. Se basa en los obstáculos que atraviesa por su camino la Primera Ministro mujer de Dinamarca. Otro de los ejes de la producción es la relación del palacio de Christiansborg con los medios, la cual cada vez se torna más compleja.

Todos los hombres del presidente

Un film estrenado en 1976, pero que los amantes del cine pueden disfrutar hoy en Netflix. Es protagonizado por Robert Redford y Dustin Hoffman, quienes se ponen en la piel de dos periodistas del Washington Post, los cuales revelan una red de ilegalidades que conllevan a Richard Nixon. La trama evoca el enigmático caso Watergate.

El Mecanismo

Otra serie original de Netflix. Narra multilateralismo del escándalo Odebrecht que sacudió a Brasil y a Latinoamérica. Se trata de una producción dramática y entretenida que ofrece una perspectiva diferente de uno de los hechos de corrupción política más polémicos de nuestro en la última década.