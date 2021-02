Escándalo: aseguran que El Polaco engañó a Barby Silenzi (con una amiga de ella)

La novela entre El Polaco y Barby Silenzi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Luego de que los artistas confirmaran su reconciliación, ahora surgió la versión de que él le habría sido infiel, nada menos que con una amiga de ella.

Quien dio a conocer la noticia fue Paula Varela, en Intrusos. “Es muy amiga de Barby Silenzi”, anunció la periodista. “Además de seguirse en las redes, también se siguen con El Polaco. Ella la conoció a través de Celeste Muriega. Incluso ahora están juntas en Carlos Paz”, continuó.

El nombre de la mujer es Alejandra Domínguez, aunque en las redes usa el sobrenombre “Alu”. “Es psicologa, vive en Palermo y es de Flores. Tal es la relación de amistad que muchas veces cuida a las hijas de Barby”, continuó Varela.

La periodista explicó también que desde el entorno de la pareja le desmintieron esta información: “Me dijeron ‘ellos están rodeados de mucha gente de mier... que no los pueden ver felices y salen a tirar cosas a los medios”. Sin embargo la periodista aseguró que cree que la versión es cierta ya que le llegó de una fuente “confiable, que no tiene tanto que ver con la pareja ni que uno diría que quiere romper la pareja. No es una ex del Polaco, por eso estamos contando las dos caras de la moneda”.

Barby Silenzi dio a luz a mitad del año pasado a Abril, la primera hija que tuvo junto a El Polaco. Sin embargo después de esto la relación de la pareja comenzó a desgastarse. Tras unos días separados, decidieron darse una segunda oportunidad.

Mientras aún estaban separados la artista fue entrevistada en Mitre Live, donde dejó abierta la posibilidad a volver a estar juntos y aseguró que la relación entre los dos seguía siendo buena.