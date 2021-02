Leonardo Fariña fue condenado a 5 años de prisión: así reaccionó Karina Jelinek

Leonardo Fariña fue condenado a cinco años de prisión y tuvo una reducción de la condena tras declarar como "arrepentido", luego de sea encontrado culpable por las maniobras de lavado de dinero. En tanto, el empresario Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión. La ex esposa de Fariña, Karina Jelinek tuvo una contundente reacción luego de que se conociera el veredicto del tribunal.

Con una fuerte actividad en las redes sociales, la modelo cordobesa prefirió omitir cualquier comentario en relación a su ex pareja y se dedicó a opinar sobre su programa preferido, MasterChef.

También se dedicó a compartir divertidas Insta Stories sobre antiguas entrevistas y hasta de paseo por la ciudad.

Fariña y Karina Jelinek se conocieron en 2011 y después de su primer encuentro, se casaron tres meses y medio con una lujosa boda en el Tattersal. "Nos conocimos en Punta del Este. Leo me conquistó con su forma de ser, es re sencillo y me trata como una reina. A diferencia de otras parejas que tuve, no está conmigo por prensa ni para salir en las revistas", decía la modelo en ese entonces.

Karina Jelinek habló de Leo Fariña: "Ya lo solté"

Después de su comentado divorcio en 2013, Karina Jelinek se refirió al escándalo que involucra a Leo Fariña en la Ruta del Dinero K. "Ya lo perdoné y lo solté. O sea, no voy a cargar esa mochila toda mi vida, porque me perjudico yo. Ya lo perdoné, le deseo lo mejor, él me pidió disculpas, me mandó una carta, y bueno, eso pasó hace mucho tiempo”, explicó en una anterior entrevista.

Luego, reveló parte de esa misiva en la que hizo mención. “Sí, perdón que te dejé sola, perdón que no te conté, perdón que hice mi vida, perdón que te fui infiel, muchas cosas más que todo el mundo lo sabe. En fin, lo que quiero decir es que el sufrimiento por amor y la decepción no tiene rostro, es para todos, y todos lo pasamos", siguió.

En las fuertes declaraciones, Karina también confesó que Fariña también la tomaba "como una tonta". “Le decía, ‘¿por qué te vas? te esperé con la vela prendida, en camisón, ¿y no venís?’ Y me decía ‘no, no vas a entender nada, vos no vas a entender nada’, me trataba de tonta, así me trataba, y así bueno, varias cosas. Lo bueno que puedo destacar de él, como para recordarlo bien, es que está apoyando la Justicia. Ahora en día estoy soltera hace más de dos años y estoy bien”, se explayó.