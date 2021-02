Tras la condena a Lázaro Báez, Luis Juez advirtió a la Justicia: “No nos quieran convencer con este caramelo”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez se expresó sobre la condena a Lázaro Báez por la causa denominada “Ruta del dinero K”, por la cual estará 12 años preso. Si bien el cordobés consideró el fallo de la Justicia como “una bocanada de aire fresco”, advirtió que “con Lázaro empiezan los problemas”. “No nos quieran convencer con este caramelo”, apuntó.

En declaraciones a + Realidad (La Nación +), el ex embajador argentino en Ecuador comenzó recordando cuando era jefe municipal de la ciudad de Córdoba y “en febrero de 2004 me hacen una reunión con un tipo que no lo conocía y resultó ser Lázaro Báez”, comentó. “Venía por una empresa, Austral Construcciones, y nos ofrecía pavimentarnos 10.000 cuadras de tierra y las pagaba Vialidad Nacional”, continuó.

“Como la Municipalidad de Córdoba debía siete de meses de salario, yo dije ‘No. Cuando la limosna es grande… ¿Cómo vamos a pagar esto por más que sea Vialidad Nacional?’. De la que me salvé, si no estaría detrás de Lázaro ahí atrás de los barrotes”, remató Juez. “Desde ese día nos dimos cuenta cómo funcionaba la obra pública”, sostuvo el diputado opositor.

Asimismo, más allá de considerar a la sentencia como “un soplo de aire fresco, una bocanada de aire fresco”, el legislador advirtió: “Espero que la Justicia no crea que con Lázaro resuelven todos los problemas, sino que con Lázaro empiezan los problemas. Es la causa precedente. Lo de Lázaro permite poner arriba de la mesa y actualizar el tema de los cuadernos y todo lo demás. Porque esa mecánica era una mecánica totalmente instalada”, consideró.

Y explicó: “En Argentina, si sos intendente vos no hacías 100 metros de cordón o cuneta si no lo hacías con la empresa que te indicaban que lo tenías que hacer. Vos querías hacer una obra pública y ellos te sugerían cuál era la empresa”. “Esto de Lázaro Báez se pudo probar y le doy gracias a Dios y a la Justicia, pero no nos quieran convencer con este caramelo”, insistió el diputado Juez.

Por último, refirió: “Hoy la sociedad sabe que ya están condenados. Y no hay lawfare, no hay periodistas… Ya está. Que digan lo que quieran, que la dibujen como quieran. Probablemente esta sociedad se equivoque cada cuatro años cuando vota, pero este tema lo tiene absolutamente claro”. “Estos guasos, por más que se compren el lavarropa más grande de Córdoba, no se pueden lavar más. Están muy sucios”, sentenció el diputado de Juntos por el Cambio.

Con información de www.elintransigente.com