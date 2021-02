El empresario que enfrenta a los camioneros de Moyano: “No podemos permitir que esto suceda"

Los hombres movilizados por el Sindicato de Camioneros continuarán protestando frente a la entrada del complejo Parque Ader, en Villa Adelina, hasta el próximo martes. Ese día se cumplirá el plazo otorgado por el Ministerio de Trabajo para que el gremio que conduce Pablo Moyano y la empresa Chazki se vuelvan a reunir y lleguen a un acuerdo sobre el encuadre de cerca de 50 trabajadores.

Si bien permanecen en el lugar, luego de que el conflicto tomara estado público los camioneros decidieron levantar el bloqueo que mantuvieron durante seis días en la entrada del parque industrial. El caso había llegado a los medios a raíz del desesperado reclamo de Bernardo Fernández, el presidente de Parque Ader. “Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta trabajar, y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido”, había dicho entre lágrimas. Sus palabras rápidamente se viralizaron en las redes sociales.



El empresario ahora espera una respuesta de la Justicia. Días atrás presentó una denuncia penal por diferentes episodios de violencia: agresiones verbales a los trabajadores y directivos del parque, un intento fallido de ingresar por la fuerza al predio, rotura de vidrios, quema de maderas y amenazas de todo tipo. Sin embargo, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli desestimó la denuncia y determinó que se trataba de un simple conflicto laboral.



Ante esta situación, el fiscal Alejandro Musso insistió en que el problema, si bien se origina a raíz de un reclamo gremial, terminó afectando otras esferas como la propiedad privada y la libertad de circulación de quienes trabajan en el complejo. Se estima que el juez se expedirá nuevamente en los próximos días.

En diálogo con Infobae, el empresario Bernardo Fernández lamentó que los camioneros “sigan molestando” a los vecinos del barrio y hostiguen a quienes caminan por el lugar, “especialmente a las mujeres”.

“Están todo el día haciendo batucadas, comen y toman alcohol en la calle, interfieren con las paradas de colectivos, y es una situación difícil para la gente que viene caminando. No es fácil, menos cuando son mujeres”, explicó.

A pesar de la gran repercusión del caso, Fernández no fue contactado por ninguna autoridad del gobierno nacional, ni de los ministerios de Trabajo y Seguridad. No obstante, sí recibió el apoyo de asociaciones, cámaras empresariales, grupos de emprendedores y hasta universidades que lo invitaron a hablar sobre su problemática.

“Me sorprendió el apoyo, fue terrible. Y eso me da fuerzas para seguir avanzando y no irme del país, como pensé en algún momento”, dijo.



Entre los empresarios que le brindaron su apoyo se destaca Juan Martín de la Serna, actual presidente de Mercado Libre, quien lo llamó personalmente. En cierto sentido, la comunicación no llama la atención dado que la compañía fundada por Marcos Galperín tuvo un conflicto muy similar con Camioneros hace dos años, a raíz del encuadre gremial de los trabajadores de un centro de logística.

Mercado Libre y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga habían firmado un convenio colectivo que fue homologado por el Ministerio de Producción y Trabajo. Pero Camioneros reclamaba la afiliación a su gremio de esos trabajadores. En aquella oportunidad, los Moyano también recurrieron a la táctica de los piquetes y los bloqueos en cinco de los centros de distribución.

“De la Serna me brindó su ayuda y su apoyo. Me recomendó que no paremos, que sigamos adelante”, reveló Berardo Fernández a este medio.

Por otro lado, el empresario aclaró que lo que busca no es atacar al sindicalismo en general sino denunciar los métodos extorsivos. “La empresa y el sindicato tienen que arreglar su problema, yo lo que discuto es el modo. Solo estoy en contra de sus formas de operar, han cometido un montón de delitos, nos quitaron la libertad a las otras 28 empresas que operan en el predio, nos coartaron la libertad de trabajar”, planteó.

El presidente de Parque Ader también lamentó que Alberto Fernández no “asuma la responsabilidad de que cambien las formas”. “Alberto dice que es un sindicalista ejemplar. Si un sindicalista que actúa de ese modo es ejemplar, nadie va a venir a invertir al país”, reflexionó.

Y agregó: “Como empresarios no podemos permitir que esto suceda nunca más, por eso hay que jugarse y denunciar”.

Mientras esperan que el conflicto se resuelva en el ministerio de Trabajo o que actúa la Justicia ante las denuncias por “usurpación y obstaculización”, el empresario reveló que a pesar de la tregua las intimidaciones siguen. “Los empresarios de las otras compañías del predio tienen muchísimo miedo, porque cuando entran los filman y con los números de patente después averiguan quiénes son”, denunció.

