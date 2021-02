Los fuertes WhatsApp que se mandaron los hijos de Diego Maradona en medio del escándalo por la herencia

El escándalo en torno a la muerte de Diego Maradona parece no terminar. Ahora, se filtraron los chats que pertenecen a un grupo de WhatsApp llamado Hermanos (integrado Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando -representado por Verónica Ojeda-). Entre todos los mensajes que intercambiaban, comenzaron a aparecer los distintos puntos de vista en torno a la pelea por la herencia.

El 3 de diciembre, Jana Maradona pidió ir a la casa del Barrio San Andrés, en donde falleció Diego Maradona, para hacer un inventario. Ese mismo día, Dalma irrumpió en el chat con mensaje: “Alguien se presentó para hacer la sucesión en Capital. ¿Saben algo?”

A lo que Jana respondió: “Nos presentamos con mi abogado en Capital porque él entiende que debe tramitarse ahí”. “Por eso hablábamos con Gianinna de competencia, para que los abogados charlen y presentarla en conjunto. Competencia es el lugar donde se presenta el juicio, no de competir”, respondió Dalma.

“¿Por qué no hablan nuestros abogados y listo?”, se preguntó Gianinna. “Creí que habíamos quedado en que nos presentábamos todos en el mismo lugar”, agrega Dalma. Sin embargo, Jana es contundente: “Para Gustavo no debía tramitarse en San Isidro. Por eso queríamos charlar antes de que alguien se presente”.

“Pero tenía entendido que nos presentábamos todos en el mismo lugar. Tampoco me avisaste que te presentabas en Capital”, insiste Dalma. “Yo ofrecí hacer la presentación en conjunto. Vos no avisaste que presentabas en San Isidro y yo no tengo problema”, le responde Jana.

“Sinceramente pensé que no había otro lugar para hacerlo. Nunca creí que podía pasar esto”, se excusa Dalma. “Es simplemente lo que evalúa cada abogado”, insiste Jana. “A mi tampoco me dijiste que te presentabas hoy en Capital. Dijimos que hablaban los abogados. Si no lo hubiese hablado, pensé que era el único lugar”, replica Dalma.

“Dijimos que lo íbamos a charlar cuando todavía no sabía que ya estaba hecha la presentación”, dice Jana. “Yo dije que era algo urgente”, aclara Dalma. “Esto lo dije ayer. Ambos escritos nos nombran a los 5”, le contesta su hermana. “Lo dije mil veces ayer”, insiste Dalma.

La charla continúa hasta que Jana le hace un reclamo a su hermana mayor: “Te presentaste sola cuando habíamos podido hacerlo en conjunto. Te presentaste sola. Así que lo hiciste sin consultar y solo que avisaste después de hacerlo”.

“Mientras estaba en Tigre, vos estabas presentándote por la sucesión. Podría haber hecho lo mismo argumentando que es urgente. Me equivoqué en no avisarles y pido disculpas, pero igual me encargué de la seguridad de la casa y qué hacer con las cosas”, agrega.

“Yo avisé cuando estaba reunida con mi abogado y que había que hacer algo urgente. Yo no hice nada sin que nadie sepa. Con las disculpas no hacemos nada porque te presentaste sola en otro lado y LO ÚNICO QUE HACE ESTO ES DEMORAR LAS COSAS”, finalizó Dalma