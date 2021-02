Zaffaroni advierte que habrá "una pueblada" si Alberto Fernández no otorga una amnistía a presos K

Eugenio Zaffaroni advirtió que los fallos como el que sentenció este jueves a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez van a "producir una pueblada", en otro intento del exjuez de la Corte Suprema en poner la sobre la mesa la discusión sobre un posible indulto por parte del presidente Alberto Fernández a exfuncionarios kirchneristas.

Zaffaroni adelanta "una pueblada": bajo qué circunstancia

"Esta escalada fundada en una sensación de omnipotencia en base a la falta de cintura política va a producir una pueblada", advirtió Zaffaroni en declaraciones radiales. "Algo habrá que hacer porque si no se hace, el pueblo saldrá a la calle, cosa que no me gusta y que habría que evitarlo", insistió.

"No sé si a Cristina (Kirchner) en forma particular, pero obviamente el aparato sigue intacto y operando. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé. Se sienten omnipotentes. En algún momento van a llegar a hacer barbaridades y eso va a provocar una reacción pública. Si se piensa en eso como táctica, es peligrosa. Habría que hacer algo antes. Es una decisión política", deslizó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tirando la pelota hacia la Casa Rosada.

El ex magistrado del máximo tribunal aseguró que lo que consideró "lawfare" contra el kirchnerismo es impulsado por un grupo de entre 20 y 30 personas que ocupan cargos estratégicos en la estructura de Comodoro Py.

Condena a Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó a Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. También fue condenado su hijo mayor, Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, a una pena de 9 años. El contratista estaba acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. El dinero que se volcó a las operaciones de blanqueo provino de los contratos viales que le otorgó el gobierno kirchnerista.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. "La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador", dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Martín Baez, otro de los hijos de Lázaro, fue condenado a la pena de cinco años de prisión. A su hermana Luciana, se le dictó una pena de tres años en suspenso como responsable del delito de lavado de activos agravado como partícipe necesario. A la otra hija de Báez, Melina Soledad, le otorgaron la misma pena en suspenso.

En cuanto al financista Federico Elaskar, le adjudicaron una sentencia de cuatro años y medio.

Las penas aplicadas, en todos los casos responde a la mayor en la escala del delito de lavado de activos.

Los pedidos

El dueño de Austral Construcciones tenìa un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa reclamó la absolución y calificó al caso como un "circo judicial".

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales de Retiro.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una "persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial".

La fiscalía reclamó 12 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos y una multa de 2.121 millones de pesos.

En cuanto a los hijos del empresario, el Ministerio Público pidió nueve años de prisión para Martín, cinco para Leandro, y cuatro años y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.

