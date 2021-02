La Cámpora acompañará a Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

Mañana, lunes 1º de marzo, desde las 12 horas, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezará la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Por este motivo, desde La Cámpora brindaron detalles del acompañamiento que le realizarán al jefe de Estado para dicho acto. En el marco de la pandemia de coronavirus, la organización política inclinó tal apoyo a través de las redes sociales, como el caso del hashtag #AlbertoEnElCongreso.

«Este 1° de marzo acompañamos a Alberto (Fernández) en la apertura de las Sesiones Ordinarias desde nuestras casas y nuestros celulares. Podés seguir la transmisión en vivo en las redes de Casa Rosada: https://youtube.com/user/casarosada», enunció en Twitter. «Ya falta cada vez menos para que podamos volver a encontrarnos en la calle. Hoy nos toca cuidarnos y cuidar a lxs demás, más que nunca» finalizó el movimiento.

Fernando Iglesias desafió a Alberto Fernández en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias desafió a Alberto Fernández en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, que se llevará a cabo el lunes entrante. En este sentido, el legislador dijo: «Si no me dejan entrar me voy a meter porque Alberto dice que saltarse la cola no es delito». También apuntó contra la ‘vacunación VIP’.

En declaraciones en +Realidad, Iglesias apuntó: «Espero que me dejen estar. Los que queríamos sesiones presenciales fuimos nosotros. Ellos no querían sesiones presenciales… Claro que voy y, si no me dejan entrar, igual me voy a meter porque dice Alberto que saltarse la cola no es delito, así que me pienso meter igual», explayó el diputado. Horas antes, en su cuenta de Twitter escribió irónicamente: «El asado, te lo debo. La heladera llena, te la debo. La vacuna, te la debo. Las explicaciones de los ministros en el Congreso, te las debo también».

Este lunes, 1º de marzo, se realizará la ceremonia de apertura del 139º Período de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, donde el presidente Fernández hablará, desde las 12.00, ante la Asamblea Legislativa, conformada por senadores y diputados de la Nación. A diferencia de ediciones anteriores, algunos de los legisladores participarán de manera remota debido al contexto de pandemia de coronavirus.

Con información de www.elintransigente.com