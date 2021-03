“Atlético es el club de mi vida”

“Atlético es mi vida”. Lucas Blondel seguirá su carrera en Tigre. Tras 17 años en Atlético de Rafaela, le tocó irse. Rafaelino por adopción, nacido en Buenos Aires un 14 de septiembre de 1996, vivió de todo con la ‘Crema’, club en el cual hizo Infantiles, Inferiores y pegó el salto a la primera sin pasar por AFA.

“Atlético es todo, es mi vida”, afirma Lucas en diálogo con La Opinión. Y sostiene: “Desde los 7 años poniéndome la misma camiseta, la cantidad de cosas que me pasaron en esos 17 años fueron muchísimas, buenos momentos y malos, es algo increíble, todavía no me doy cuenta de la cantidad de tiempo que estuve en el club”.

Lucas, que firmó contrato con el 'Matador' de Victoria por 3 años (club que compró el 70% de su pase) tiene un montón de sentimientos encontrados, y le ‘escapa’ a la angustia que le genera el solo pensar que ya no estará, al menos por un tiempo, en Atlético con un dato que no estaría lejos de la realidad: “Seguramente tenga el récord de idas y vueltas al Autódromo (risas)”. Y continuó: “Es el club de mi vida, me pasaron un millón de cosas y siempre le voy a estar agradecido, siempre se portaron de diez conmigo, me trataron muy bien y me sentí muy cómodo, son solo palabras de agradecimiento para Atlético”.

-¿Por qué la decisión de marcharte?

-Es un paso para crecer en mi carrera, son muchos años de jugar en el mismo club. Quieras o no es desgastante, creo que era el momento de irme, más allá de que estuvimos cerca de ascender creo que era un momento indicado como para irme y que otro club, en este caso Tigre, se fije en mí, que quiera pagar por mi pase, es algo muy lindo, me hace sentir muy bien. Fueron 17 años jugando en el mismo club, uno como futbolista a veces tiene ganas de cambiar, Atlético es mi vida, desde los 7 años que juego ahí, que un club muestre interés en mi es algo importantísimo y muy lindo.



-Concretada la salida, con expectativas totalmente renovadas…

-Si. Tengo muy buenas expectativas, muchas ganas. Se renueva un poco las esperanzas. Este cambio, más allá que estaba muy bien y cómodo en Rafaela, la ciudad donde me crié, en el club donde me crié, la verdad que era como mi casa, más allá de todo tengo muchas expectativas con esta posibilidad, creo que me va a hacer bien renovar los aires, espero que me vaya bien.



-Y llegas a un club donde la prioridad es pelear por el ascenso. La vara bien arriba.

-Sin dudas, eso también motiva. Pelear el ascenso es el principal objetivo del club, eso no entra en discusión. Creo que Tigre tiene las herramientas como para hacerlo y lograrlo.

Blondel, como Atlético, se preparan para la próxima temporada en la Primera Nacional. El Matador de Victoria estará en la zona A y el debut será visitando a Belgrano de Córdoba.

Fuente:diariolaopinion.com.ar