Un ataque con cohetes golpea una base militar de Irak con soldados de EE UU

Aunque no ha causado daños significativos, el mensaje eleva la tensión en vísperas de la llegada del papa Francisco

Un decena de cohetes han caído este miércoles sobre una base militar iraquí que alberga tropas de EE UU, según fuentes iraquíes y de la coalición internacional. El ataque, el segundo de este tipo en menos de un mes, no ha causado daños significativos, pero eleva el nivel de tensión cuando faltan dos días para la esperada visita del papa Francisco a Irak.



“Informe inicial: 10 cohetes han sido disparados contra la base militar iraquí de Al Asad, que alberga a tropas de la coalición, este 3 de marzo hacia las 7.20 am. La fuerzas de seguridad iraquíes dirigen la respuesta y la investigación”, ha tuiteado el portavoz de la coalición internacional contra el Estado Islámico, el coronel Wayne Marotto. La base aérea de Ain el Asad, a 160 kilómetros al oeste de Bagdad, es la misma que Irán bombardeó con misiles el año pasado en represalia por el asesinato del general Qasem Soleimani.



Fuentes de las milicias iraquíes elevan el número de proyectiles disparados a 14 y aseguran en sus canales de comunicación que al menos cuatro de ellos han sido cohetes iraníes Arash. Las milicias proiraníes en Irak hostigan sistemáticamente los intereses norteamericanos en Irak, pero dado el interés de Irán en que Estados Unidos volviera al acuerdo nuclear se intuía cierta presión de Teherán para contener sus actividades.

El detalle no es menor, ya que tras el ataque del 16 de febrero contra otra base con presencia de tropas estadounidenses en Erbil, al norte de Irak, que causó la muerte de un contratista filipino, EE. UU. respondió bombardeando a unidades de las milicias sospechosas de su autoría en la frontera de sirio-iraquí. La operación, la primera del presidente Joe Biden, se interpretó como un ejercicio de equilibrio entre enviar una señal clara a Irán y no cerrar las puertas a un eventual diálogo. Pero algunas de las milicias no han ocultado su descontento e incluso aireado su voluntad de vengar el bombardeo.

“Este crimen indica que las fuerzas americanas no van a cambiar incluso con el cambio de Administración en la Casa Blanca. (…) Condenamos estas operaciones pecaminosas y no nos queda más elección que preservar la sangre de nuestros hijos en las Fuerzas de Movilización Popular con la salida de Irak de las fuerzas de la coalición, que han pasado de luchar contra el terrorismo a tener por objetivo a las FMP”, aseguraba el lunes un comunicado de la Alianza Fatah, un bloque político con fuertes lazos con Irán, en referencia a la organización que agrupa a las milicias.



El nuevo ataque sólo alienta los temores de quienes consideran que la seguridad de Irak supone un riesgo añadido para la visita papal, que va a producirse en medio de la pandemia de coronavirus. También plantea nuevas dudas sobre el control de Teherán sobre las milicias o, en última instancia, de la voluntad de sus responsables de rebajar la tensión con Washington para reactivar el acuerdo nuclear.

