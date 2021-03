¿Qué se sabe de la vacuna Sinopharm que la Provincia de Santa Fe colocará a los docentes?

Primero será a las personas que trabajan en el nivel inicial, 1º, 2º, 3º grado, y en escuelas especiales. Tendría una eficacia del 79,34%, aunque los resultados de la fase III del ensayo clínico no fueron aún publicados en una revista científica

La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, informó que este jueves comienza el operativo de vacunación a docentes y no docentes en las cinco regiones de Salud, luego de la llegada de 37.800 dosis de Sinopharm, enviadas el martes por el gobierno nacional.

De este modo, en las regiones de Salud Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista ya están dispuestos los lugares y la logística necesaria para inocular, en una primera etapa, a docentes de escuelas públicas y privadas que se desempeñan en el nivel inicial, 1º, 2º, 3º grado, y en escuelas especiales; según lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, destacó que “los lugares donde se vacunará a los trabajadores de la educación son: el Galpón 13 de Rosario; en los hospitales de Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela; y en el Centro de Educación Física 29 (CEF 29) de Santa Fe”.

En otro orden, Martorano explicó que la vacuna Sinopharm “tiene la ventaja que no requiere ser conservada a temperaturas bajo cero, sino entre los 2 y 8 grados centígrados, lo que facilita su distribución y aplicación”.

Precisó, además, “que se compone de dos dosis, con un intervalo mínimo de 28 días de aplicación entre una y otra, y que está indicada para personas de 18 a 59 años”.

¿Qué se sabe de la vacuna Sinopharm, producida por el gobierno Chino?

La vacuna de Sinopharm fue desarrollada en colaboración con el Beijing Institute of Biological Products. Consiste en una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente para ser incapaz de reproducirse, pero que genera una respuesta inmune en el organismo.

“Es una vacuna a virus inactivado, lo que la hace una vacuna muy tradicional, muy segura como lo son -por ejemplo- las vacunas de la Polio (Salk), de la Hepatitis A o de la Rabia”, explicó a Chequeado Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped, miembro del Comité de asesores del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la pandemia y quien coordinó los ensayos clínicos de Fase III de esta vacuna en la Argentina.

La vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con 21 días de diferencia. Puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses, lo que presenta una ventaja frente a vacunas como la de Pfizer, que requiere una refrigeración a -70° C, y la Sputnik V, que necesita ser refrigerada a -18° C.

Los ensayos clínicos de Fase I y II, publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna china es segura y eficaz. Los ensayos de Fase III se realizaron en la Argentina, Perú, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. En la Argentina, las pruebas se iniciaron a finales de agosto de 2020 y fueron realizadas por la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de un poco más de 3.000 voluntarios.

Eficacia del 79%

El 30 de diciembre último, Sinopharm, farmacéutica china de propiedad estatal, anunció a través de un comunicado de prensa que el primer análisis interino de los resultados del ensayo clínico de la Fase III mostraron que la vacuna alcanza una eficacia del 79,34%. En este reporte se indica que la vacuna es segura y que los participantes que recibieron dos dosis produjeron un alto nivel de anticuerpos contra el virus a una tasa del 99,52%.

Los resultados no han sido todavía publicados en una revista científica con referato; esto es, con revisión por pares. El comunicado de prensa, además, proporciona pocos detalles adicionales, no hay información sobre la cantidad de personas evaluadas para alcanzar los resultados o cuáles fueron los eventos secundarios más frecuentemente registrados.

Sinopharm ya había concluido sus ensayos clínicos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) el pasado 9 de diciembre, donde los resultados provisionales le otorgaron un 86% de eficacia. En estas pruebas participaron 31.000 voluntarios, aunque tampoco trascendió la existencia de efectos secundarios.

Con información de Agenciafe y Chequeado.com