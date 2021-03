Losardo: “La Bicameral no va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, relativizó hoy los alcances que podría tener la comisión bicameral que impulsa el Gobierno para investigar a jueces y fiscales. “Lo que no puede arrogarse la Bicameral son atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias. No va a poder sancionar jueces, eso no es constitucional”, dijo la funcionaria de Alberto Fernández en declaraciones a Radio El Destape.

Losardo sostuvo que la comisión será un órgano “de asesoramiento”, para “estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas, citar a audiencias públicas”. Las principales asociaciones de jueces y fiscales ven en la comisión bicameral una amenaza. La ministra buscó bajarle el tono al tema después de que ayer el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lanzó una advertencia a los jueces: “O se transforman o se van”.

Losardo defendió además el proyecto de reforma judicial que el Gobierno envió el año pasado al Congreso y que no fue sancionado, y volvió a criticar al Poder Judicial. “Hay un problema en el funcionamiento de la Justicia” dijo. Según ella, nadie puede sostener lo contrario.

“El proyecto de reforma es muy bueno. Lo que pide el Poder Ejecutivo es que se trate. ¿Quién puede sostener que no hay un problema en la Justicia? Todos dicen que esto así no puede seguir. A mi no me llamó la atención lo que planteó el Presidente, lo planteó en campaña.

Es más, el Presidente pide que se lo trate y se modifique o no, pero que se haga algo. Eso planteamos nosotros”, dijo la ministra Radio 10.

La Cámara de Diputados tiene pendiente tratar el proyecto de reforma judicial promovido por el Gobierno y también la reforma de la ley del Ministerio Público. Fuentes del oficialismo sostienen que la Cámara baja no los debate porque “no están los votos” para sancionarlos.

Fuente: La Nación