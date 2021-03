Taylor Swift estalló contra Netflix por un chiste sexista sobre su pasado amoroso en un capítulo de la serie “Ginny & Georgia”

Taylor Swift criticó duramente a la plataforma Netflix y la serie “Ginny & Georgia” por un chiste sobre su pasado amoroso pronunciado en uno de sus capítulos, al que calificó de “profundamente sexista”.

“Hola ‘Ginny & Georgia’, el 2010 llamó y quiere que le devuelvan su broma vaga y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda como divertida?”, publicó la artista estadounidense en su perfil de Twitter, que cuenta con 88 millones de seguidores.

En concreto, la autora de “Folklore” se refiere a un comentario en el que una de las protagonistas pregunta a la otra si ha terminado con su novio, tras lo cual bromea: “¿Qué te importa? Cambias de hombre más rápido que Taylor Swift”.

La ironía del programa creado por Sarah Lampert, que estrenó su primera temporada el 24 de febrero de este año, no ha gustado a la cantante, que le ha recordado al gigante en streaming que trabajó con ella en el documental “Miss Americana“. “Este look no te sienta bien”, reprochó, para concluir de manera irónica. “Feliz Mes de la Mujer, supongo”.

El mensaje de Taylor Swift

La mención de sus ex novios siempre ha molestado a Swift, quien en 2014 explicó el motivo por el que se enfadó cuando un periodista le preguntó cómo se sentía cuando la gente decía que solo cantaba sobre parejas anteriores o actuales.

“Creo, francamente, que es un ángulo muy sexista. Nadie dice eso de Ed Sheeran. Nadie lo dice de Bruno Mars. Todos escriben canciones sobre sus ex”, respondió.

Miles de seguidores de Swift han comenzado a exigir disculpas a Netflix y a los guionistas de la serie inmediatamente después del mensaje de la cantante, que obtuvo más de un millón de “likes”.

Vida amorosa

La vida amorosa de Swift, que el pasado diciembre cumplió 31 años, ha sido durante mucho tiempo el centro de atención de los medios, ya que sus parejas han sido famosos cantantes y actores, y de sus romances versan muchas de las letras de la estrella de la música.

Taylor salió con Joe Jonas, ex de los Jonas Brother y actual marido de la actriz Sophie Turner, en 2008. Esta fue la primera ruptura pública de la cantante. Se dice que fue él quien rompió con una llamada telefónica de 27 segundos y que la historia dio pie a las canciones “Last Kiss” y “Forever and Always” que formaron parte del disco “Fearless”, lanzado en 2008.

Taylor Swift y Tom Hiddleston

Después se enamoró de Lucas Till, un rompecorazones de Hollywood, con el que salió unos meses en 2009. Él interpretaba al vecino de al lado en el video musical de Taylor “You Belong With Me”.

Taylor Lautner y Swift tuvieron un romance en el 2009. La cantante conoció al actor de la saga de “Crepúsculo” en la comedia romántica “Valentine’s Day’”. A él va dedicada su canción “Back To December”, donde canta “Tu piel bronceada, tu dulce sonrisa”, además de una disculpa por una noche difícil en diciembre (la noche en la que ella lo dejó).

Después llegó su noviazgo con el músico John Mayer; el fallecido actor canadiense de “Glee” Cory Monteith; el actor Jake Gyllenhaal; el nieto de Robert F. Kennedy, Conor Kennedy; el cantante de One Direction Harry Styles; el famoso DJ escocés Calvin Harris y el actor Tom Hiddleston. Actualmente la cantante está de novia con el actor y modelo Joe Alwyn, de 30 años.

Taylor Swift y Joe Alwyn (The Grosby Group)

Este año, la artista encabeza otra batalla referida a recuperar su música. Anunció que planea lanzar en abril una nueva versión de su segundo álbum “Fearless”, cumpliendo así con su promesa de grabar de nuevo sus primeros seis discos para tener el control de sus derechos.

Fuente: Infobae